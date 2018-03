Tjener 422.000 på en 'forkert' måde: Styrelse vil udvise slagter-Mohamed

Først ville Danmark udvise Mohamed, fordi han kommer fra Somalia. Så ville vi udvise ham, fordi han kun tjente 350.000 pr. år. Nu vil vi så udvise ham, fordi han tjener sine 422.000 kr på akkord, i stedet for fast løn. Er vi for skrappe?

- Deprimerende udvikling.

- Og med det seneste 'ghetto'-udspil er vi stærkt på vej mod apartheidlignende tilstande.

Sådan skriver Søren H på Facebook i en kommentar til at den 23-årige slagteriarbejder Mohamed nu - trods sit nye natjob med en gennemsnitsløn på 422.000 kr - alligevel står til udvisning.

Man lukker hans muligheder en for en

Mohamed - der fik inddraget sin opholdstilladelse som flygtning, fordi han er fra Somalia - troede ellers, at han kunne få en opholdstilladelse efter den såkaldte beløbsordning, der kræver at man tjener 417.000 pr år. Men nu har SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, udtalt sig om deres tolkning af reglerne, og den betyder udvisning.



- Jeg ser, man lukker den ene mulighed efter den anden for at give Mohamed mulighed for at generhverve sin opholdstilladelse.

- Og det synes jeg er fuldstændig utilstedeligt, siger Mohameds advokat JUlia Jensen til DR P4 Midt og Vest, men hvad siger du?

Der bliver først truffet en endelig afgørelse i sagen om nogle uger, men hvad trir du, der ender med? Og hvad synes du, det skal ende med?

Er det fair at en udlænding skal tjene 417.793 kr for at kunne få en arbejdstilladelse via 'beløbsordningen'? — Ja — Nej, så er det for let at få en opholdstillaldese — Nej, det er for skrapt et krav at stille Er det fair at folk, der tjener 417.793 kr på akkordløn, ikke kan få en arbejdstilladelse via beløbsordningen? — Ja — Nej — Ved ikke Er det fair at en udlænding skal tjene 417.793 kr for at kunne få en arbejdstilladelse via 'beløbsordningen'? 30.76 % Ja 52.36 % Nej, det er for skrapt et krav at stille 16.87 % Nej, så er det for let at få en opholdstillaldese Er det fair at folk, der tjener 417.793 kr på akkordløn, ikke kan få en arbejdstilladelse via beløbsordningen? 24.36 % Ja 73.6 % Nej 2.04 % Ved ikke

Fagforeningen NNF har lavet flere videoer om sagen - og der blev også samlet underskrifter ind på skrivunder.dk i protest mod udvisningen.



I dette klip kan du bl.a. høre Alfred Nielsen, formand for Hundborg Boldklub, hvor Mohamed spiller fodbold, mening om en eventuel udvisning: