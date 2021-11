Tjener 900.000 og elsker sort arbejde

- Det er ærligt talt lidt bekymrende, at de nordjyske boligejere har så afslappet en holdning til det sorte arbejde.

- I sidste ende kan de penge, man sparer ved at få lavet arbejdet sort, jo vise sig at være dyrekøbte, hvis der skulle opstå problemer med eksempelvis el- og vvs-installationerne.

- I de tilfælde vil du ikke kunne få dækket udgifterne af hverken forsikring eller garantiordninger og vil så med hele udgiften selv.

Negativt for samfundsøkonomien

Sådan siger Lars Sindal Kristensen, formand for TEKNIQ Arbejdsgivernes regionale råd for Region Nordjylland, der repræsenterer regionens el-, vvs- og metalvirksomheder til Limfjordupdate, der i dag kan fortælle, at 13 procent af regionens boligejere har fået udført sort håndværksarbejde på deres bolig indenfor de seneste fem år. En eller flere gange.

Rige holder sig ikke tilbage

Tallet stammer fra en ny befolkningsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og YouGov, der viser at husejere i andre regioner er endnu mere glade for at betale sort. I Nordjylland er det som skrevet 13 procent, der betaler sort, mens det er 17 procent i Midtjylland og Hovedstaden. I Region Syddanmark er det 19 procent, der ikke vil betale moms, mens hele 21 procent i Region Sjælland synes ort er bedre end hvidt.

Og kigger man på, hvor rige de 'sorte betalere' er, viser det sig faktisk, at hele 23 procent af de husstande, der tjener mellem 900.000 og 999.999 har fået udført sort arbejde inden for de seneste fem år.

- Udover at det kan have negative konsekvenser for en selv, så har det også negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien, fordi statskassen går glip af de skattebetalinger, vi alle burde få gavn af, siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal i en pressemeddelelse.