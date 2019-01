Tjener mere nu: Pia har fået lov til at arbejde tre timer ekstra hver uge

- Jeg kan godt lide at gå på arbejde, så jeg tænkte, at det var en oplagt mulighed for at tjene lidt flere penge, og jeg slap for at finde et bijob.

Det passer godt

Sådan siger Pia S, der arbejder i et jobcenter i Københavns Kommune, til dr.dk om de ekstra timer hun har fået lov til at blive på sin arbejdsplads. Kommunen har nemlig det seneste givet 497 medarbejdere mulighed for at vælge deres egen arbejdstid, og 23 valgte at gå ned i timer, mens Pia og 19 andre valgte at gå op i tid. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag går hun således en halv time senere, mens hendes fredag er en hel til længere end de andre medarbejderes:

- Jeg har ikke små børn, der skal hentes klokken fire i en daginstitution, så det passer godt i mit liv.

- Nu har jeg en halv time ekstra.

Ro til at blive færdig

- Der er ro til at blive færdig med arbejdsopgaverne, uden at jeg nødvendigvis skal gå hjem, fordi arbejdsdagen slutter, fortsætter Pia, der faktisk var på nedsat tid, da hendes børn var mindre.

- Københavns Kommune har gang i noget helt rigtigt her, skriver Jens L i en Facebook-kommentar, men DR.dk fortæller, at selv om en række andre kommuner i hovedstadsområdet har diskuteret spørgsmålet om mere fleksibel arbejdstid, er der ingen af dem, der er gået videre med ideen.

Men hvad siger du?