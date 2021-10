Tjener tre milliarder pr. dag: Du betaler

- Omsætningsværdien af den olie og gas, som produceres daglig på norsk sokkel med dagens høje priser, er i omegnen af fire milliarder norske kroner (tre milliarder danske kroner).

Sådan skrev det norske olie- og energidepartement i en pressemeddelelse denne uge.

277 norske milliarder næste år

Og i dag kan det norske finansmedie E24.no så fortælle, at gas-salget satte ny rekord i september: 48,7 norske milliarder.

- Norge skovler penge ind på skyhøje gaspriser, men også olieeksporten og fastlandseksporten er høj.

- I september fik Norge det højeste handelsoverskud nogensinde.

- Olie- og energidepartementet vurderer nu, at staten kan tjene 277 milliarder norske kroner i direkte indtægter, skatter og udbytte knyttet til olie og gas til næste år.

- Fra 184 milliarder i år, skriver mediet. I Danmark kan de høje priser også mærkes, dog med et andet fortegn:

Fra 1440 til 2500 kr. i Danmark

- I vinterperioden bruger jeg for ca. 800 kroner om måneden i træpiller plus prisen for fjernvarme, som i øjeblikket er 1440 kroner om måneden.

- Den pris vil stige til omkring 2500 kroner om måneden, hvilket vil betyde, at min månedlige udgift til varme bliver omkring 3300 kroner.

Ikke mange penge at gøre godt med

- Min økonomiske situation er desværre således, at jeg for fire måneder siden blev førtidspensionist. Så der er ikke mange penge at gøre godt med, skrev en læser til nationen! forleden og sendte dette brev, som han netop havde modtaget fra sit fjernvarmeværk: