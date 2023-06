Tjente 40.000: Slagter-John vil være sosu

- Godt John.

41 år på slagteri

Sådan skriver Søren G. i en kommentar på TV2 Nords Facebookprofil om én af de 691 fyrede slagteriarbejdere i Sæby, der har besluttet at søge ind i den hårdt trængte sosu-branche. John, der har arbejdet på slagteri i 41 år:

- Jeg skal søge ind på grundforløbet, som starter den 9. august, og så varer det 20 uger.

- Bagefter er der et år og to måneder i praktik på et eller andet plejehjem eller i en kommune, siger John til TV 2 Nord.

Og til nationen! fortæller han, at han kan se frem til en løn på cirka 20.000 kroner om måneden. mens han tager uddannelsen og er i praktik. Og at det er noget, der ligner halvdelen af den løn, han fik, da han skar grise ud:

- Men jeg er 62 år, og jeg er ikke færdig med at arbejde.

- Jeg havde faktisk tænk på sosu-arbejde, også før det her skete.

Ved lidt om, hvad det handler om

- Jeg plejede min far, da han var syg, så jeg ved lidt om, hvad det handler om, siger John, der bor alene og derfor godt kan arbejde på skæve vagter:

- Jeg har hørt, at man kan tjene fint nok som sosu, og jeg har da prøvet at arbejde i weekenden eller om aftenen, så det skal nok gå, siger John, der regner med at begynde den 9. august og så knokle på som sosu i fire-fem år.