Tjente 840.000: Det gør han ikke mere

- Det drejer sig om, at min søn og hans ekskæreste gik fra hinanden i november 2021. De har et fælles barn, som min søn, så skal betale børnebidrag til.

- I april 2022 fik min søn brev fra Familieretshuset, hvor der stod, at han skulle betale normalbidrag + 200% fordi hans indtægt i 2021 var på 840.000 kroner.

- Men Familieretshuset siger, at hvis han vil søge om nedsættelse, så skal han betale 2800.

De burde kunne se hans indtægt

Sådan indleder Michael R, far til Patrick R, et brev til nationen! om ret og rimelighed i familieretshuset. Patrick selv er ikke så god til at skrive, og hans far Michael kan ikke klage, så nu håber de at nationen! kan få svar på de spørgsmål de har.

Far og søn fatter nemlig ikke, at en offentlig institution – i en sag, hvor man netop beder om nedsættelse af børnebidraget, fordi man ikke længere har den indtægt som lå til grund for det høje børnebidrag – kan kræve et ret højt gebyr.

Patrick er gået en del ned i løn.

Brevet – som nationen! har sendt til Familieretshuset og bedt dem svare på, hvorfor de ikke selv kan se, hvad en far/mor tjener og hvorfor det skal koste gebyr – fortsætter nemlig således:

Og han har ikke råd

- I dag har f.eks. Udbetaling Danmark alle muligheder for at se den enkelte borgers indtægt nærmest realtime.

- Så hvordan kan det være at familieretshuset opkræver et så højt gebyr for at tage en sag op igen?

- Det gebyr betyder jo også at man derfor ikke har råd.

- Man burde beregne børnebidraget i forhold til nuværende indtægt, skriver faderen og Familieretshuset har sendt det her svar:

Vi kan ikke løbende regulere

- Hvis man ikke selv kan blive enig med sin ekspartner om børnebidrag og man ikke mener, at man betaler det korrekte børnebidrag - uanset om det er for højt eller lavt – skal man indsende en ansøgning til Familieretshuset.

- Familieretshuset kan kun behandle en sag om børnebidrag, når vi modtager en ansøgning. Det betyder, at vi ikke af os selv kan behandle en evt. ændring af et børnebidrag. Det betyder også, at vi ikke har mulighed for at foretage løbende regulering af børnebidrag på baggrund af fx skatteoplysningerne.

Men jobskifte - så kan vi

- Når vi i Familieretshuset fastsætter børnebidrag og skal vurdere en forælders fremtidige indkomstforhold, tager vi som udgangspunkt i de seneste 12 måneders lønudbetalinger, medmindre forælderen har skiftet arbejdsgiver. I så fald lægges der vægt på de tilgængelige måneder.

- Når man ønsker at søge om ændring af børnebidrag, skal man, når man sender sin ansøgning, betale et lovbestemt gebyr. Taksten på gebyret er også lovbestemt og er lige nu på 2800 kroner.

Det er loven

- Familieretshuset modtager gebyrindtægter ved behandling af fremtidsfuldmagter, prøvelse af ægteskabsbetingelser, sager om skilsmisse og separation, vilkårsforhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse samt ved ændring af børnebidrag.

- Det er vedtaget ved lov, at disse områder skal være gebyrbelagt. Det samme er taksterne, skriver Familieretshuset, der har sendt en oversigt over, hvor meget Familieretshuset modtog i gebyrer sidste år med.

I alt kom der cirka 35 gebyr-millioner i kassen 2021, men hvad mener du?