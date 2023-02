Tjente for meget: Solcelle-ejer i chok

De fleste danskere klagede over høje elpriser sidste år - men nogle solcelle- og vindmølleejere tjente gode penge. For gode penge, viser det sig nu

- Hejsa.

- I dag har jeg modtaget - over min E-boks - at al overskudsproduktion fra mit solcelleanlæg kræves tilbagebetalt et år tilbage.

- De skriver, at alt over 60 øre i nettarif skal betales tilbage.

- Håber meget det bliver taget op.

- I mit tilfælde er det omkring 3000-4000 kr., der skal tilbagebetales.

Slutter nu: El-gratister skal betale

Har fået mere end de er berettiget til

Sådan skriver Finn L. - der er en af de cirka 47.000 danskere, der i dag har modtaget et lidt kedeligt brev fra Energistyrelsen - til nationen om, at han ifølge staten har tjent for mange penge på at lave strøm. Og nu skal betale tilbage.

Finn har et lille privat solcelleanlæg på 3,4 kw, og han synes, de 3000-4000 kroner er mange penge. Og han synes godt, styrelsen kunne have skrevet noget tidligere.

I alt skal der betales 182 millioner kroner retur:

De skulle have haft 60 øre pr. kilowatt-time, men har i lange perioder fået meget mere. Screenshot fra Energistyrelsen

- Priserne på el har ligget på et ekstraordinært højt niveau i et stykke tid, og det har medført, at en række anlægsejere har fået udbetalt mere, end de er berettiget til.

Så nu må vi opkræve

- De har investeret i deres anlæg under forudsætning af, at de får en fast pris for den strøm, de ikke selv bruger.

- Dermed er de garanteret en vis indtægt for overskudsstrømmen, uanset hvad elprisen er.

- Det betyder dog også, at vi nu må opkræve, hvad de har fået udbetalt for meget, forklarer vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe Pedersen, der nu skal i gang med at finde ud af lave et afregningssystem, der kan håndtere længere perioder med høje el-priser, men hvad siger du?