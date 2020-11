Tjente for meget: Vagn i problemer

Vagn er folkepensionist og så har han været hjælper for en handicappet og tjent lidt ekstra sidste år. Derfor skal han betale noget af pensionen tilbage til Udbetaling Danmark. Men det er ikke så let.

- I gennem den seneste måned har Udbetaling Danmark sendt opgørelser ud til pensionister, som i 2019 har fået udbetalt for meget pension pga. ændringer i pensionisternes indkomstforhold.

- Vi har tjent for meget.

- Af alle breve fremgår det, at med skal gå ind på www.borger.dk/opkraevning-afdragsordning og oprette en afdragsordning hvis man ikke vil betale det hele på een gang.

Har prøvet hver uge

- Men siden virker ikke!!

- Jeg har efterfølgende forsøgt 1. gang pr. uge, uden det kunne lade sig gøre.

- Så derfor ved jeg, at det ikke har virket i hele den periode hvor Udbetaling Danmark har sendt opgørelserne ud til pensionisterne.

- Efter kontakt med Udbetaling Danmark i dag, fik jeg bekræftet, at det vidste de godt. Også at det har stået på i mere end en måned!!!

- De ved heller ikke hvornår, den kommer til at virke!

Der er sikkert mange som mig

Sådan indleder Vagn A. et brev til nationen! om at føle sig lettere til grin og udsat for noget han kalder Udbetalings Danmarks ’ligegyldighed’. Vagn og konen har nemlig tjent lidt ekstra oveni pensionen sidste år, fordi de kender en handicappet, der pludselig skulle bruge en hjælper.

Den tjans delte de, men de penge de tjente, skal modregnes i pensionen. Og så synes Vagn det er for ringe, at den side hos Udbetaling Danmark, hvor den slags afregninger skal foregå, ikke fungerer.

Hans brev – som Udbetaling Danmark kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

En medarbejder 'gik ind i' systemet

-.Jeg sagde til dem at det kunne de ikke tillade sig ikke at gøre opmærksom på, for der har sikkert mange andre der som mig sad og spildte en masse tid på deres fejl oplysninger/manglende oplysninger om at siden de henviser til ikke virker.

- I min verden er dette lig med ligegyldighed over for dem man er ansat til at skulle betjene!!!

- Det lykkedes – efter en længere snak – at få medarbejderen til at ’gå ind i’ systemet hos Udbetaling Danmark og taste den ønskede aftale ind for mig.

- Det kunne altså lade sig gøre på Udbetalings Danmarks kontor, men ikke via borger.dk.

Det skal alle da vide

- Det skal alle vel have at vide, skriver Vagn og Udbetaling Danmark skriver at, de ikke har IT-problemer - men at nogle borgere med ældre browsere godt kan opleve problemer:

- Udbetaling Danmark ikke har IT-problemer, og både opkrævningssiden og afdragsordningen fungerer fint.

Det virker og 4000 har lavet ordninger

- Borgere betaler dagligt penge tilbage via opkrævningen på borger.dk, ligesom der er oprettet næste 4.000 afdragsordninger via borger.dk alene på Pension.

- Vores opkrævningsenhed oplever dog at blive kontaktet af borgere, der har svært ved at benytte løsningen.

Men dem med forældede browsere skal ringe

- Årsagen er ofte, at borger bruger en forældet browser, og i de fleste tilfælde bliver problemet løst sammen med kunderådgiveren.

- Og så er det vigtigt at understrege, at man altid er velkommen til at ringe til os, hvis man har brug for hjælp, skriver Kommunikation & Eksterne Relationer hos ATP til nationen!, men hvad siger du?