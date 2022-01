To kanonslag så var hun væk

- Vi kørte rundt i aftes med termisk kikkert.

- Desværre uden held.

- Dog kan den ikke bruges i fx tæt beplantning(granplantage osv)

- Måske en drone med varmesøgende kikkert?

En lille tissetur og to kanonslag

Sådan skriver Pia J. i en af de hundredevis af Facebook-kommentarer, der er skrevet om den ét-årige golden retriever-hvalp Trine, der lige nu er genstand for en større hundejagt på nordfyn i området omkring Tørresø Strand:

- Vi gik bare en lille tissetur rundt om vores vænge, mens folk spiste, for så var der helt roligt og stille.

- 10 meter fra huset lød der pludseligt et kanonslag, og hun rev sig ud af min hånd med snor og det hele og løb en meter væk.

Ja, så var hun væk

- Så gik der et par sekunder, og der lød endnu et ordentligt brag - og ja, så var hun væk, siger Trines ejer Mette K. til den lokale avis Fyens.dk, og til nationen! fortæller hun, at den ret sikkert er spottet et par kilometer fra hjemme for en time siden. Men at den nu er væk igen:

- I må meget gerne efterlyse den. Alt hjælper, siger Mette K, men hvad siger du?

Du kan skrive til ejerne her, hvis du har - eller har set - Trine.