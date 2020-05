To lange måneder: Ali savner sex i fængslet

Fra på mandag må børn godt komme på besøg i fængslet, men kærester og koner har stadig ikke adgang. Nationen! har hørt fra flere indsatte, der er ved at være ret trængende. Kriminalforsorgen forstår godt frustrationerne, men henviser til risikoen for smittespredning

- Hvorfor kan vi ikke få sex i fængsel?

- Hvorfor kan vi ikke se vores kærester/koner, når f.ex. sundhedschefen selv siger, at 'sex er godt' for befolkningen i de her tider.

- Hvad er det der gør, at vores lyster ikke er vigtige, og at vores liv som mennesker ikke bli'r prioriteret?

- Og hvorfor skal vores koner straffes? Bare fordi man sidder i fængsel.

Folks forhold er ved at gå i opløsning

Sådan indleder Ali, der afsoner i Nyborg, et brev til nationen! om den i hans og ret mange af hans afsoner-fællers øjne uretfærdige situation, de sidder i. Ali har fået en ven til at sende brevet om at have behov for sex, og andre indsatte har også kontaktet nationen! om samme problem, siden fængslerne lukkede for besøg og udgange 12. marts. Nedenfor kan du læse Kriminalforsorgens chef for Koncern Sikkerheds kommentar til de sextrængende fanger. Alis brev fortsætter nemlig således:

Og vi ved godt at de fleste ser ned på os

- Folks forhold er ved at gå i opløsning over de her vilkår, som vi har .

- Vi ved godt, at de fleste mennesker ser ned på os og er ligeglade med vores forhold i fængslerne, men det ændrer ikke på, at vi er mennesker ligesom jer.

- Det kunne være jeres mand, der sad i den her situation.

- Prøv at forestille jer at være låst inde i 8 uger - uden at få intim berøring og besøg.

- Det eneste, I tænker, er, at de indsatte er på badeferie, fordi det er dansk fængsel, men det ikke sådan, det hænger sammen.

- Det er ikke en badeferie - det handler om folks fremtid og forhold.

Min kone er det eneste jeg har

- Er det oprør, politikerne gerne vil have ud af det, når de åbner op for besøg - kun for folk kun med børn?

- Er min kone ikke det samme værd, når hun er det eneste, jeg har, og situationen er, at vi ikke har børn.

- Vi er mænd, og vi har vores lyster, og det ikke noget, vi kan gøre noget ved.

- I (derude) har bare ligget og bollet, men vi har bare holdt den i hånden.

- Kvinder har os deres lyster, og hvem si'r, at de ikke finder noget andet, nu hvor de ikke kan komme til os?

Frustrationerne stiger hver dag

- Frustrationerne stiger hver dag, skriver Ali i sit meget ærlige brev, som nationen! har bedt Kriminalforsorgens Lars Rau Brysting, Chef for Koncern Sikkerhed, besvare:

- Fra den 18. maj 2020 åbner vi i begrænset omfang for besøg til indsatte. Det sker på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering med strenge krav til de fysiske rammer og rengøring.

Børn og unge er ekstra sårbare

- I første omgang er det indsatte med mindreårige børn og indsatte i aldersgruppen 15-17 år, der kan få besøg. Vi har vurderet, at det især er vigtigt at få åbnet for denne type af besøg af hensyn til indsattes mindreårige børn samt de meget unge indsatte, da disse to grupper kan være ekstra sårbare i den nuværende situation.

- Vi har besluttet, at åbningen for besøg skal ske gradvist og kontrolleret, så det sker på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

Så der er foreløbig lukket for koner og kærester

- Det betyder også, at vi ikke i første omgang åbner for andre typer af besøg. Herunder besøg fra koner og kærester.

- Vi har forståelse for, at situationen kan opleves frustrerende for de indsatte og deres pårørende, men det er nødvendigt, at der åbnes forsigtigt op for besøg for at begrænse risikoen for smittespredning.

- Vi tager løbende stilling til, hvornår der kan åbnes yderligere for besøg, herunder til flere grupper af indsatte, skriver koncernsikkerhedschefen, men hvad siger du?