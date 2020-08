To p-bøder på lejebil: Nix, Sixt

- D. 29.5 lejer jeg en bil som bliver afleveret på parkeringspladsen ved Sixt-kontoret d. 31.5

- D. 2. juni modtager jeg den endelige faktura på 1448,50 DKK

- Jeg betaler lidt ekstra fordi jeg ikke nåede at fylde benzin på bilen.

- Det er som det skal være.

Har ikke parkeret hvor det koster

Sådan indleder Tommy Z en mail til nationen! om ret og rimelighed og varigheden af det 'ansvar' han som lejer har for en lejebil.

nationen! har bedt Sixt om at svare på de spørgsmål Tommy har stillet vedr den samlede pris på lejen - men de er ikke vendt retur med svar. Tommys brev, som han håber du vil dele og evt også kommentere, fortsætter nemlig således:

- D. 2 juli får jeg en mail om at jeg i lejeperioden har fået en afgift som jeg ikke har betalt.

- Det undrer mig da jeg ikke har fået hverken post eller mail om nogen afgift og ikke har parkeret steder hvor der kræves betaling i lejeperioden.

Bøder er udstedt efter jeg afleverede bilen

- Så jeg ringer til en medarbejder for at forstå hvad der kan være sket. Han er behjælpsom og vil fremsende information.

- Kort efter får jeg tilsendt kopier af to parkerings-bøder som er udstedt henholdsvis én dag og to dage efter lejeperioden er afsluttet.

- Dem vil jeg naturligvis ikke betale. Bøderne har jeg aldrig set før.

- Jeg parkerede ved jeres kontor. Jeg har ikke set noget bevis for at bilen ikke er parkeret korrekt.

- Og selv hvis jeg havde fejlparkeret, så kan det ikke være mit ansvar op til to dage efter lejeperioden.

- Jeg skriver derfor kort efter en mail om at jeg ikke anerkender jeres krav.

- D. 6.7 kan jeg alligevel se at I har hævet 2340 kr. (trods bøderne er på 2 x 795 kr.)

Det må være en fejl

- Dette altså på trods af at jeg IKKE anderkender jeres krav og har gjort opmærksom på det. I har end ikke gjort mig opmærksom på at I har hævet pengene. Det kan jeg blot se på min konto.

- Det MÅ være en fejlprocedure hos jer, skriver Tommy, der undrer sig over, at et udlejningsfirma kan opkræve bøder udskrevet efter en lejebil er afleveret? Og at firmaet - uden at orienterer ham - bare trækker pengene fra hans konto. Han undrer sig iøvrigt også over, at det samlet bødeudlæg på 1590 kr., bliver til 2340 kr.

Ingen reaktion fra Sixt

nationen! har forsøgt at få svar fra Sixt, men de er ikke vendt tilbage, men hvad tænker du?