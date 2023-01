Tø: Rejsedirektør 'rimelig nervøs'

- Vi er rimeligt nervøse.

- Sæsonen er gudskelov først lige startet, men det er da en bekymrende udvikling.

Sådab siger Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, til DR Nyheder om de mange danskere, der glæder sig til en uge på ski. Og de skisportssteder, der lige nu venter på at temperaturen og nedbøren skal falde.

Tøvejr på toppen

Danmarks Radios meteorolog fortæller således at bjerget Schmittenhöhe, der ligger i næsten 2.000 meters højde ved Zell am See i Østrig, kunne måle plus 6,5 grader nytårsnat. Og 12,3 grader dagen efter. Og at der også blev sat varmerekorder i Schweiz, Frankrig og Tyskland.

Ingen sne, ingen lift i franske Le Semnoz i sidste uge. Foto: Jeff Pachoud/AFP/Ritzau Scanpix

Er der meget sne? Nej

På Zell Am Zees Facebook-side fylder snesituationen da også en del i dag:

- Er det meget sne, spørger Mark B. således:

- Nej, svarer Mario R., og Catherine H. sætter lidt flere ord på:

- Det begynder at se temmelig ujævnt og slasket ud.

- Men min mand var på gletsjeren i søndags, og sagde at det var fint, skriver Catherine, men hvad siger du?

