Tør ikke kritisere frisør: Men helt ærligt

nationen! har fået et brev fra en midaldrende kvinde, der klager over de 'miljøtillæg' på 50 kroner, hun netop har betalt hos både frisøren og skønhedsklinikken

- Hej.

- Jeg har de sidste dage været hos frisør og skønhedsklinik.

- Og begge steder blev jeg opkrævet et 'miljøtillæg' på 50 kr

- Men helt ærligt.

- Ingen af stederne bruger de noget, der ligner 50 kr til at spritte af, når jeg har været der.

Er det noget man er blevet enige om?

Sådan lyder de første linjer i en mail, nationen! har fået fra en midaldrende kvinde, der ikke tør stå frem med navn, fordi hun er bange for, at hendes frisør og skønhedsbehandler bliver vrede på hende.

nationen! har derfor ikke kunnet konfrontere de pågældende for at høre, hvad de 50 kroner handler om, men Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund har tidligere opfordret deres medlemmer til at tage et tillæg, som du kan læse nedenfor. Kvindes brev - som hun håber kan ruske lidt op i skønhedsbranchen - fortsætter således:

- Jeg tror måske også, det er noget man over en kam er blevet enige om i disse brancher.

- Men jeg mener det er 'tyveri'. Nu skal de lige have nogle af de penge, som de har mistet i omsætning.

Jeg skal jo stadig komme de steder

- Mit problem er jo lidt, at jeg ikke ønsker at hænge nogen ud.

- Og så jeg skal jo stadig komme de steder.

- Synes bare 50 kr er i overkanten, og vi slipper aldrig af med det gebyr, slutter kvinden, der gerne vil høre, om andre også mener, at de coronagebyrer eller miljøtillæg, der bliver lagt på regningerne rundt omkring, er fair.

Værnemidler i salonerne

Formanden for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Lone Nordentoft Frost, bakkede i Ekstra Bladet for en måned siden op om de frisører, der tager hygiejnegebyr som følge af coronavirussens indtog.

- Vi er af den opfattelse, at et miljøtillæg er en rigtig god idé og vi har kæmpet meget længe sammen med arbejdstilsynet - længe før covid-19 opstod for at få virksomhederne til at tage et miljøtillæg.

- Det er netop for at der er de generelle værnemidler til rådighed i salonerne, skrev hun i en mail til Ekstra Bladet, men hvad tænker du?