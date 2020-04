Tør ikke sende datter i skole: Hænderne går i stykker

Ekstrabladet har modtage et brev fra Tina og Max, der ikke vil sende deres datter/søn i skole. De synes der bliver vasket alt for meget hænder.

- Hej.

- Vi er forældre til et barn i 0. klasse, og vi har et problem ang. de nye corona-tiltag.

- De ekstremt mange gange håndvask på en dag er dårligt for et barns immunforsvar.

Efter toilet og spisning

- Der er masser af undersøgelser som peger på, at det kan fører til autoimmune sygdomme, forskellige allergiske reaktioner senere hen i livet.

- For ikke at tale om hvor ødelagte hænder kan blive af eksempelvis 14 x håndvask i løbet af blot skoletiden.

- Ved toiletbesøg og ved spisetid er det forståeligt. Men ellers ikke.

Vil ikke ødelægge hendes helbred

Sådan indleder Tina og Max et opråb til Danmark og myndighederne om de betingelser, elever i skolen, skal følge. Tina og Max har hørt om skoleelever, der er blevet bedt om at vaske hænder op til 14-15 gange på en skoledag. Men datterens skole har meddelt dem at de ikke kan dispensere fra håndvask - og derfor holder de nu deres datter hjemme.

Sådan ser Elenas hænder ud i dag - og de skal ikke vaskes i stykker, skriver Tina og Max, mor og far.

Brevet - som de gerne vil have du deler til så mange som muligt via f.ex. Facebook - fortsætter nemlig således:

- Vi har meddelt skolen at vi gerne ønsker vores barn i skole.

- Men at vi ikke ønsker at ødelægge barnets helbred med de mange gange håndvaske.

- Skolen noterer så barnets fravær som 'ulovligt' og vil - hvis det fortsætter - give myndigheder/kommune besked herom.

Skal vi nu stå som dårlig forældre?

- Skal vi nu så stå som 'dårlige' forældre, fordi vi tænker på vores barns helbred og sundhed, skriver Tina og Max, der faktisk bliver delvist bakket op af vicedirektøren i Astma-Allergi Danmark, Anne Holm Hansen, der i weekenden fortalte, at de har måtte udvide rådgivningstelefonens åbningstider, fordi de får rigtig mange henvendelser om især udsatte hænder.

En af dagene havde de på blot en time modtaget 80 opkald.

Mødre skriver om røde hænder på Facebook Min datters hænder var totalt røde og sprækkede i fredags. Nu er de forholdsvis pæne efter en masse smøren med creme i weekenden. Men i morgen er det helt sikkert slemt igen og jeg har nu kontaktet skolen for at spørge om hun må have sit eget sæbe og creme med. Lene C. Har lige pt. været til lægen med min datter som har hævede ildrøde og sviende hænder. Trine G. Min datters (6) hænder var også total røde og tørre i torsdags efter to dage i skole. Jeg gik på apoteket og købte denne Avene Cicalfate Repair barrier Cream' det virker.. hun har den også med i skole nu..... Christina E. Kilde: Facebook

Astma-Allergi Danmark opfordrer ifølge BT til, at man naturligvis følger retningslinjerne og vasker hænder oftere, end vi plejer. Men:

- Men vi skal vaske vores hænder strategisk og ikke gå i panik og vaske dem hele tiden.

-Der er ingen grund til, at de automatisk vasker hænder én gang i timen, hvis de ikke har rørt ved noget, hvor det giver mening,« siger Anne Holm Hansen til avisen, men hvad siger du?