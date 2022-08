Tørklædeforbud - hvad med omskæring?

- Det virker absurd, at man ikke er parat til at forbyde omskæring, som er vildt smertefuldt, farligt og ikke kan tages tilbage.

- Men er indstillet på at forbyde en hat.

Så kommer pigerne ikke i skole

Sådan skriver Héðinn B. i den mest populære (74 likes) af de 127 kommentarer, der er skrevet på lærernes fagblad Folkeskolens Facebook-profil, om ét af de forslag 'Kommissionen for den glemte kvindekamp' kom med i går.

'Forbud mod brug af hovedtørklæder i grundskolen'

Formanden for kommissionen - Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen siger, at 'Piger, der vokser op i Danmark, skal selv kunne bestemme, hvilket tøj de vil gå i, hvem de sidder ved siden af i klassen, og hvilken kæreste de vil have', men Héðinn B. er ikke den eneste, der synes et tørklædeforbud er for skrapt:

Der er 1000 vigtigere ting

- Folkeskolen er for alle.

- Resultatet vil uden tvivl betyde at flere piger ikke får mulighed for/får lov til/ønsker at komme i skole.

- Vi vil derfor blive en del af en ekskluderende kultur, en nøjagtig modsætning til forslagets intention, skriver Maria K. således og Alex L. er heller ikke begejstret:

- Så kommer næste valg til at handle om tørklæder, i stedet for de 1000 ting som kunne forbedre folkeskolen.

- Det virker sgu som en spindoktormanøvre, skriver Alex, men hvad tænker du?

