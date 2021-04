Tørretumbler-panik: Min søn er ikke renlig

Hanne gravede dybt i pungen, da hun købte hvidevarer i Elgiganten. For sønnen kræver at der bliver vasket hver dag - flere gange. Men da varerne blev leveret - uden tørretumbler - gik hun i panik

- Hej. Hjælp.

- Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre.

- Vi skal nemlig flytte på tirsdag – fra Vejle til Horsens – og jeg har derfor købt nye hvidevarer i topkvalitet hos Elgiganten.

Tog fra Vejle til Horsens

- Vaskemaskine, tørretumbler og en opvaskemaskine for i alt for 27.000 kr. - de skal nemlig kunne klare en del, da min søn ikke er renlig.

- Men i går, da vi var taget fra Vejle til den nye lejlighed i Horsens, for at tage imod vores maskiner, var der IKKE nogen tørretumbler.

Sådan lød det onsdag i nationen!-telefonen fra Hanne, mor til 43-årige Martin, der er panisk ved tanken om at bo et sted uden tørretumbler.

Kan ikke bruge 'måske'

Hendes kontakt med Elgiganten om leveringen er nemlig ikke gået så godt. Hun får at vide, at den måske kommer i morgen, men nu håber hun, at nationen! kan gøre noget i sagen. Det er nemlig ikke så let for hende og Martin at komme frem og tilbage.

Hendes nødråb – som nationen! har sendt til Elgiganten med spørgsmål om, hvad der kan gøres, så familien modtager tørretumbleren senest onsdag, så de kun skal klare sig én dag uden mulighed for at vaske tisselagnerne – fortsætter nemlig således:

Han kan ikke holde på det ene og det andet

- Jeg ved virkelig ikke hvad vi skal gøre, og hvordan det skal falde på plads.

- Maskinerne kører hver dag – nogle dage to gange – da min søn pga sine skader, ikke kan holde på det ene og det andet.

- Jeg kunne virkelig godt tænke mig at Elgiganten kom med at klart svar – eller gav mig mine penge retur, så vi kan nå at købe en maskine et andet sted, lyder det fra Hanne og Elgiganten har torsdag sendt dette svar til nationen!:

Elgiganten: Vi havde desværre ikke flere

- Vi har været i dialog med kunden, som vi har fundet en god løsning sammen med.

- Hanne får leveret og installeret ny tørretumbler i morgen, fredag.

- Baggrunden for at vi i første omgang ikke kunne levere den bestilte tørretumbler var, at vi desværre ikke havde flere af lige præcis den model tilbage på lager.

Der er fundet et alternativ: På plads fredag

- Men som sagt har vi nu fundet et alternativ og Hanne får leveret og installeret sin tørretumbler fredag, skriver Elgiganten, og en glad Hanne bekræfter torsdag aften over for nationen!, at hun har en aftale fredag.