Tog en god beslutning: Så eksploderede salget

- Jeg oplevede at mange, især de ældre kunder, var utrygge ved at komme ud i samfundet grundet Corona.

- Så jeg tog en rask beslutning. Hvis mine kunder ikke kunne komme til mig, så måtte jeg jo komme til dem.

- Så nu er det muligt at få leveret sine varer gratis, hvis man bor i Rødovre, Brøndby, Albertslund eller Glostrup.

Flere og flere hver dag

Sådan skriver Rikke, der har en garnforretning, til nationen! om det salgseventyr hun og andre garnhandlere oplever for tiden.

For corona har i den grad fået folk til at strikke - i en afstemning her på siden, som mere end 5000 læsere har deltaget i, svarer hver femte således, at de er ekstra gang i maskerne for tiden. Og selvom Rikkes fysiske butik Strikkes i Brøndby har været lukket siden regeringen lukkede landet ned, så har det ikke betydet nogen nedgang i salget.

Vildere en julen og tre gange så meget

- Tværtimod er der omsat for tre gange så meget som sidste år og der er meget vildere end det normale julesalg og intet tyder på nedgang i april måned.

- Det har vist sig at være en rigtig god beslutning med, for på trods af at butikken er lukket for kunder.

- Så kommer der til stadighed flere og flere kunder til hver dag.

- Jeg har også kunder der kommer forbi til 'drive-in'-afhentning, da de savner deres lokale garnbutik og gerne lige kigger forbi for at hilsen skriver Rikke, der også holder strikkecafe på Facebook med kunderne.