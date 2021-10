Tog fejl: Syrisk familie smidt ud af Danmark

De danske asyl-myndigheder har foreløbigt inddraget 76 syriske flygtninges opholdstilladelse. Så i dag måtte Heidi R. fra Hundige vinke farvel til de naboer, hun er kommet til at holde rigtig meget af i de seks år, de fik lov at være i Danmark

- Så kørte vores venner til et nyt land.

- Det er sindssygt hårdt at sige farvel. Vi er dybt ulykkelige.

- Samtidig er jeg også vred og frustreret, for jeg var sikker på, at familien ville få lov til at blive.

- Men jeg tog desværre fejl.

Heidis datter og de tre syriske børn, der nu forlader Danmark efter seks år.

Ingen ansvarlige reagerede

Sådan skriver Heidi R. i til nationen! her kort efter frokost om den tårevædede afsked, hun nu har taget med den syriske familie, der flyttede ind i rækkehuset ved siden af hende for seks år siden. Heidi har prøvet at hjælpe familien med advokater og breve og klager - og i går prøvede hun endda nationen!.

Men selv om et solidt flertal på 64 procent af læserne - og ganske mange af Ekstra Bladets Facebook-venner - bakkede op om Heidi ønske, så er ingen ministre skredet ind og har stoppet 'udvisningen':

- Jeg håber, det nye land behandler dem bedre, end Danmark har gjort.

Man undres

- Samtidig vil jeg lige nævne at der faktisk er et flertal blandt læserne, som støtter op om, at syrerne skal have lov til at blive i Danmark, hvis de arbejder og går i skole, skriver Heidi, og Lars J. - der har skrevet én af de 565 kommentarer, udvisningen har fået på Facebook - skriver sådan her:

- Man undres igen og igen.

- Dem, der GERNE vil arbejde og opfører sig fint og passer ind i samfundet i Danmark, dem smider man ud, men dem, der laver kriminalitet med vold, tyveri, utrygskabende adfærd, dem vil politikerne heller end gerne beholde.

De skal bygge deres land op

- Igen viser det, at Danmark og politikerne gør det stik modsatte af, hvad danskerne ønsker.

- Tsk tsk, skriver Lars J., mens Kaj J. er helt afklaret med, at syrere skal hjem:

- De skal hjem og bygge deres land op.

- Hurtigst muligt, skriver Kaj, men hvad tænker du?