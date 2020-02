Togbøde? Andreas overtådte 'fem-timersregel'

nationen! har modtaget et brev fra Andreas, der ville hjælpe sin søster og forældre, men endte med at blive truet med en togbøde. Han synes der skal informeres mere om fem-timersreglen.

- Jeg bor i Køge, og ville forleden gerne hjælpe mine gamle forældre med at få en pakke, som min søster havde. Hun bor i Birkerød, og jeg tager toget – og tjekker ind med rejsekort – fra Køge.

- På Birkerød står min søster klar, og jeg får pakken og tager videre mod Helsingør. Mine forældre, der skal have pakken, bor i Espergærde.

En kontrollør vil give mig en bøde

- De står klar på Mørdrup Station, og jeg fortsætter nu med toget til Helsingør, hvor min plan er at finde en bus, der kan køre mig til Lyngby, hvor jeg skal møde en veninde, som jeg ikke ser så tit.

- Da jeg ankommer til Lyngby mødes jeg med min veninde som aftalt, og vi tager videre med bud til Herlev.

- Derefter skal jeg hjem med det samme, og tager via Dybbølsbro hjem til Køge, men i toget er der en kontrollør, der vil give mig en bøde.

Jeg viste viste ham mit rejsekort

Sådan indleder Andreas T et brev til nationen! om den lange dag han havde i hovedstadens tog og busser forleden – og den mystiske oplevelse han havde på sidste del af rejsen. For som du kan læse videre i brevet – som DOT og Rejsekortet A/S kommentere nedenfor - blev han mødt af en kontrollør, der fortalte ham, at han havde brudt rejsekortets 5-timers regel. Andreas brev fortsætter nemlig således:

- I toget beder kontrolløren om at se min billet. Jeg viser ham mit rejsekort, som han scanner.

- Der går et øjeblik, hvor han spørger om hvor jeg er stået på, da min rejsetid er overskredet med 5 timer og han derfor skal give mig en kontrolafgift.

Og forklarer at jeg har haft en lang dag på farten

- Jeg forklarer ham, at jeg har været på farten hele dagen og min rejse ikke er afsluttet, men jeg blot har haft flere skift og derfor har været rejsende i over 5 timer.

- Han siger, at sådan fungerer det ikke, og at jeg skal have en kontrolafgift, da min rejsetid er overskredet, men vil undlade at skrive den denne gang, med en advarsel om, at det vil koste en afgift næste gang.

Kan det virkelig være rigtigt? Ja, det kan det

- Derpå kontakter jeg både DSB og Rejsekort for at høre om dette virkelig kan være rigtigt, hvor svaret lyder, at jeg skal scanne ud/afslutte en rejse inden for 5 timer og så påbegynde en ny, slutter Andreas brevet, som han håber bliver delt, så alle lærer 5-timersreglen at kende.

nationen! har bedt Rejsekortet svare på fire spørgsmål, og nedenfor de svar, kan du læse, hvad DOTs svar er:

Hvorfor i har den regel?

- Det er trafikvirksomhederne, der suverænt fastsætter priser for bus, tog og metro. Jeg vil anbefale, at du kontakter DOT for uddybning, da kundens rejse er på Sjælland.

Hvor mange afgifter i udskrev sidste år pga af den regel?

- Det er trafikvirksomhederne, der udskriver kontrolafgifter for bus, tog og metro. Også her vil jeg anbefale, at du kontakter DOT for uddybning.

Hvor mange afgifter i IKKE udskrev, selv om de rejsende havde brudt reglen?

- Samme svar som ovenfor.

Informerer I om denne regel?

- Vi informerer to steder på www.rejsekort.dk om specifikt denne regel og det øvrige regelsæt.

1. I topmenuens punkt Hjælp -> Sådan rejser du -> Rejsetid -> Maximumtid: så længe må en rejse vare.

2. Den mere detaljerede beskrivelse af hele regelsættet herunder maximumtid kan findes nederst i menuen på sitet: Det med småt -> Prisblad for rejser, skriver Rejsekortet, og DOT - repræsenteret af talsmand Jan Sigurdur-Christensen,kommerciel direktør i DSB - svarer således:

Tidsgrænsen skal sikre korrekt betaling

- Reglen om maksimalt fem timer gælder for rejser på Sjælland, hvor det er meget få kunder, der kører med bus, tog og metro i over fem timer.

- I andre dele af landet er der andre grænser for, hvor længe der går fra kortet er tjekket ind, til det automatisk bliver tjekket ud.

- Når tidsgrænsen overskrides skyldes det som regel, at kunden har glemt at tjekke sit kort ud, da rejsen sluttede. Så sker udtjek automatisk.

Og man kan ikke rejse i dagevis med én indtjekning

- Tidsgrænsen skal helt enkelt sikre, at der bliver betalt det rette beløb for rejsen uanset hvilke transportformer, der bliver benyttet undervejs.

- Så man kan altså ikke rejse hele Sjælland rundt i dagevis med en enkelt indtjekning.

- Det er ikke muligt at se, hvor mange kontrolafgifter der bliver udstedt på grund af lige netop denne regel, men det er sjældent, at de forekommer.

- Så Andreas’ rejse denne dag må siges at være udover det sædvanlige, siger talsmand for DOT-samarbejdet, der består af Movia, Metro og DSB, Jan Sigurdur-Christensen, kommerciel direktør i DSB, men hvad siger du?