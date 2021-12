Tomatkrise: 30 mister jobbet

Et gartneri har fået en elregning på én million kroner - normalt er den på 200.000. Et andet har måttet fyre 30 mand

- Det er kun på grund af de energipriser, vi har oplevet de seneste seks måneder.

- Det har gjort, at vores kunder er bange for, at aftaget ud i butikkerne bliver mindre.

Har skåret ned for produktionen

- Derfor har de skåret ned for deres ordrer, og vi har skåret ned for vores produktion.

Sådan siger Mads Pedersen, direktør for Gartneriet Alfred Pedersen & Søn, der har måttet fyre 30 medarbejdere, fordi energipriserne er røget i vejret, til DR Fyn.

Den kan jeg umuligt betale

En af hans kolleger fortæller om en elregning på en million kroner - normalt er den på 200.000 kroner, og Mads har skåret 40 procent ned for produktionen, så der i øjeblikket er tomme drivhuse.

nationen! har modtaget det her billede fra direktøren, der siger at gasregningen er steget syv gange - mens elprisen er fordoblet.

Her skulle der have groet tomater. Privatfoto

Mindre vind og vand

For en måned tid siden fortalte Dansk Industri, at mere end 250.000 virksomheder - dem der har valgt at betale den variable elpris frem for at have en fastprisaftale - var i farezonen på grund af energipriserne:

- De stigende elpriser skyldes blandt andet en høj efterspørgsel som følge af den kraftige økonomiske genopretning oven på coronakrisen.

- Samtidig har udbuddet ikke kunnet følge med.

- Vejrforhold har medført mindre produktion af elektricitet fra vind- og vandkraft kombineret med en kold vinter og varm sommer, som har øget behovet for energi til opvarmning og nedkøling af bygninger, sagde Troels Ranis fra DI, men hvad tænker du?