Heftig debat om den måde, Danmark har behandlet Tommy Mørck, der har kæmpet mod IS på. Skulle han have haft et ridderkors i stedet for en fængselsstraf?

- Intet mindre end en skandale.

- Terroristerne fra IS, der har sneget sig tilbage til Danmark, går fri og ender i bander eller ekstremistmiljøer, og kaldes fejlagtigt 'Syrienskrigere'.

- Men en dansker der slutter sig til vores allierede, kurderene, mod terrorbevægelsen IS, straffes og sendes i fængsel.

- Det er en nedbrydende kurs vi er på.....

Nu er han i fængsel: Tommy gik i krig mod IS

Sådan skriver nationens! Jens K i en af de 138 kommentarer, artiklen om Tommy Mørck, der tog til Syrien i 2016 for at kæmpe mod Islamisk Stat, har fået.

Skammer mig

Tommy - som lige nu afsoner seks måneder for sin kamp - siger selv til Ekstra Bladet, at han har skudt mod, men ikke dræbt nogen islamister, i de i alt seks måneder han kæmpede sammen med kurderne. Men alligevel har danske domstole dømt ham for terrorisme og sendt ham et halvt år bag tremmer. Og det er Jens K langtfra den eneste, der mener, er helt galt:

- Flot artikel EB!

- Jeg skammer mig godt nok over at folk som han, sættes i bås med IS-terrorister. Det er simpelt hen så holdningsfattigt og værdiforladt. Fy for satan!



- Tak for at kæmpe for de gode kræfter, Tommy!

Tommy er beviset: Danmark er et lorteland

- Jeg håber at I en dag får den officielle anerkendelse I fortjener og modtager en uforbeholden undskyldning, skriver Chris L. således og 2 Face er heller ikke tilfreds:

- Han sidder i fængsel? Det er da det største bevis jeg har set for at Danmark er et lorteland.

Tommy Mørcks historie Tommy Mørck afsoner lige nu sin dom på seks måneders fængsel. Han er dømt efter dansk terrorlovgivning. Det er han, fordi han gik i krig mod Islamisk Stat i Syrien i 2016 og 2017. I Syrien brød han den del af loven, der bestemmer, hvor det er forbudt at rejse ind og opholde sig uden tilladelse fra dansk politi. Udvidelsen af terrorloven blev sat i verden i september 2016 for at styrke kampen mod terror ved at gøre det lettere at straffe fremmedkrigere. Men loven har ikke ramt nogen fremmedkrigere. Tommy Mørck mener ikke, han bør straffes for at bekæmpe Islamisk Stat i Syrien, hvor han satte liv og lemmer på spil. Oplev hans historie her Vis mere Luk

Andre mener, at de seks måneder er helt fair - ja, nogle synes endda han skulle have haft mere tid bag tremmer - for hvis man som dansker vil bruge våben, så kan man melde sig til hæren:

Meld dig til vores væbnede styrker

- Verden er uhyggelig simpel, vil du gøre en forskel, så meld dig til vores væbnede styrker og søg udsendelse FOR Danmark.

- Så er du sikker på at du er på den rigtige side.

- Når man vælger at tage ind i en krigs zone uden et flag på armen/Brystet, så er du per definition på den 'gale side'.



- I Danmark er det kun mennesker ansat af vores stat, der som udgangspunkt bærer våben og kan udøve fysisk magt i de områder, hvor regeringen beslutter, at vi skal være repræsenterede. Vores Politi, Militær osv.

- Det er altså ikke nok at sige, 'Hov jeg har stået vagt på Amalienborg i 10 måneder, og derfor er jeg god nok til at tage ned og bekæmpe ISIS'.

- Det er andre der afgør om man er det, og kan blive en repræsentant for sit land!



Vær glad for at du slap med seks måneder

- Og ligegyldigt hvad Tommy Mørck måtte mene eller ikke mene, så har han samarbejdet med en organisation der af Nato (Og dermed også af os), betegnes som en terror organisation.

- Dvs, han har ikke beskyttet Danmark, han har blot valgt side i en konflikt imellem to terror organisationer, og det gør ham altså ikke til soldat!

- Han slipper med 6 måneder, og det skal han vist være glad for, og dem kan han jo passende bruge på at få styr på sine prioriteter, skriver nationens Fatdetnu M, men hvad tænker du?