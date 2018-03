Tomt asylcenter koster 300.000 kroner pr. måned: Nabo er forarget

Jeg kunne godt tænke mig at høre, om jeg er den eneste, der bliver vred over dette pengespild, lyder det fra nationens! Hans N, der synes, at pengene var bedre brug på ældre og unge.

- Jeg synes det er meget forargeligt, at Udlændingestyrelsens fine asylcenter i Rødby Havn bare står tomt.

- Vi har ældre, der ikke kan komme på plejehjem og unge mennesker, der ikke kan finde et sted at bo.

Hvor længe skal det stå?

Sådan lyder det fra Hans N fra Lolland, der med en mail til nationen! håber, at han kan skabe lidt debat om den måde offentlige myndigheder bruger penge på. Hans har også sendt et par billeder af det tomme asylcenter, som i hans øjne ser meget fint og lækkert ud. Og han kunne godt tænke sig, at få prisen for det i dag tomme center at vide. Hans brev - som han gerne vil have at du deler, så så mange som muligt kan læse det - fortsætter nemlig således:

- Rygterne her i byen lyder, at det koster mere end 300.000 kr om måneden at have det fine modul-byggeri stående.

- Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om jeg er den eneste, der bliver vred over dette pengespild, skriver Hans, der også godt kunne tænke sig at få svar på, hvor længe modulerne i det hele taget stå, og om man 'presse de kloge hoveder i Udlændingestyrelsen til at fortælle, hvad den reelle pris på modul-asylcenteret ligger på(leje af moduler, leje af grund, drigt og vedligehold osv)'.

Og det kan man.



Afviser pengespild: Det er nødvendigt med et beredskab

nationen! har sendt Hans' spørgsmål til Udlændingestyrelsen, der bekræfter, at prisen ligger på lige under 300.000 om måneden. Og at lejekontrakten iøvrigt løber i 5 år til udgangen af 2020.

- Det er nødvendigt at have et beredskab klar, hvis der kommer en ny tilstrømning af asylansøgere.

- Vi har over nogle få år set meget store udsving i antallet.

- Fra ca. 5.000 indkvarterede asylansøgere midt i 2014 til 18.000 i 2016 og knap 6.000 i slutningen af 2017.

- I perioden har vi været oppe på 100 indkvarteringssteder, og nu er vi nede på 25.

Ingen kan vide hvor mange asylansøgere der kommer

- Ingen kan på forhånd vide, hvordan antallet af asylansøgere vil udvikle sig fremover.

- Vores opgave er at være forberedt på udsving og have et vist beredskab i baghånden.

- I Rødby har vi efter lukningen af asylcenteret opmagasineret nogle pavilloner, som vi kan bringe i anvendelse et sted i Danmark.

- Det er en rationel og omkostningsmæssigt fornuftig løsning.

Ville være dyrere at vente til asylansøgerne er kommet

- Og det er langt billigere at have et beredskab i baghånden end at vente med at reagere, til asylansøgerne er indrejst.

- Vi har faktisk minimeret omkostningerne i Rødby ved at bibeholde en del af beredskabet på stedet frem for at bruge penge på at flytte det et andet sted hen, skriver kontorchef Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen, men hvad tænker du?

Er det fornuftigt at have et asylansøger-beredskab til 300.000 kr. pr. måned - eller er det forargeligt?