Tonnys Putin-protest: Lidt koldt

- Det er virkelig skidt, at hver gang man skruer op for varmen eller tager et bad, så sender man penge til Rusland.

Sådan skriver Carsten D. i en kommentar på energiselskabet SEAS NVEs Facebook-profil - en af mange om den russiske gas, både husholdninger og virksomheder i Danmark er afhængig af.



Det offer yder jeg gerne

Og i et brev til nationen! skriver Tonny H, der for en måned siden betalte en gasregning på 2367 kr, at han har taget konsekvensen - og slukket sit gasfyr:

- Ja, det er lidt småkoldt, men det offer yder jeg gerne.

Brændeovn og solfangere

- Med solindfald, når solen skinner, kan vi med lidt god vilje godt vente med at fyre op i brændeovnen til om aftenen.

- Der bliver selvfølgelig koldt i dele af huset, men stue og køkken kan faktisk holde en rimelig OK temperatur, indleder Tonny H brevet til nationen!

Fredag slukkede han nemlig for gasfyret, der via rør gennem Jylland og Tyskland brænder en pæn portion russisk gas af hver dag. Ja, faktisk leverer Rusland cirka 40 procent af den gas, der bliver brugt i EU – og cirka en tredjedel, af den gas, der bliver brændt af I Danmark – og nu hvor fyret er slukket, tjener Putin og Rusland ikke penge på Tonny:

Vil ikke sidde i lænestolen

- Huset er også rimeligt godt isoleret og vi har en brændeovn, som vi normalt ellers aldrig bruger, samt solfangere, så at slukke for gasse er ikke noget stor ’offer’ at yde for os.



- Det er vel det det handler om, at vi hver især gør noget, ud fra de forudsætninger vi hver især har.

- I stedet for bare at sætte sig over i lænestolen, slå ud med armene og sige, jeg kan ikke gøre nogen forskel, skriver Tonny.

Tonny vil ikke sende penge til Putin længere.

Vi er virkelig forkælede

Og Ib S. har skrevet til nationen!, at han er meget tæt på at gøre som Tonny:



- Jeg mener virkelig vi er lidt forkælede her i landet.

- Min generation kender kun til velstand og helt basale goder som bolig, varme og vand.

- Her i familien overvejer vi seriøst at afmelde vores gas, få tømt rørene for vand og så må vi vaske os i håndvasken en periode. Vi går mod forår og vi har en brændeovn.

- Det skal nok gå.

- Men at læse at nogle ikke vil undvære deres gas i solidaritet med Ukraine. Det har jeg svært ved at forstå. Det er rendyrket egoisme, hvor man ikke evner at se det overordnede billede, skriver Ib, men hvad tænker du?