Topaktuelt: Bare bryster

- Skridt for skridt ......

- Ligestillingen for bryster gælder dog kun i weekenden, men tak Göttingen.

- Det her er stort.

Sidste år: Dæk de bryster

Sådan skrev personerne bag 'Lige bryster for alle'-initiativets Facebook-gruppe for to måneder siden, da de folkevalgte i den tyske by Göttingen gjorde det tilladt for kvinder, at bade og svømme topløse i byens svømmebassiner.

Sidste år blev en yngre kvinde nemlig bedt om tildække sin overkrop, da hun var i Göttingens Schwimmbad-Becken, og det skabte debat. Så meget, at politikerne altså nu i en forsøgsperiode frem til 31. august, siger ok til de topløse.

Topløs på altan: Unge kvinder fik klager

Men hvis man har lyst?

Og i dag kan Tysklands største avis, Bild, så fortælle, at SPD-politiken Paulina Reineke-Rügge fra Hamborg-bydelen Eimsbûttel vil indføre samme regler:

- For mange mennesker er det simpelthen et spørgsmål om ligestilling.

- Diskriminerende dresscodes hører ikke hjemme i Eimsbüttel i 2022.

- Og hvis man har lyst, så skal det være muligt gå uden top i svømmehallen, siger politikeren til Bild.