Topløs på altan: Unge kvinder fik klager

Fire naboer havde klaget over to unge Vesterbro-kvinder, der fik sol på brysterne på en altan. Nu får de en undskyldning.

- Det er en fuldstændig latterlig debat her i 2021.....

- I mine unge dage var det helt naturligt med bare bryster på stranden, i haven, ved festivaler mm.

- Vi har overtaget en bonerthed og et kvindeideal fra USA, og jeg kan ikke se, det skal være anderledes for en kvinde at gå i shorts og bar overkrop end for en mand......

Naturligt: Bryster kommer i alle størrelser og former

- Det vil måske endda medføre, at vi kan få et mere naturligt forhold til kroppen, og være med til at gøre tingene lettere for de unge kvinder, at de kan se, at bryster kommer i alle mulige størrelser og former.

Sådan skriver Sus V. i en meget populær kommentar (1200? likes) på Politikens Facebook-profil om de to kvinder, der forleden fortalte, at de havde fået klager, fordi de ikke havde dækket deres bryster til, da de solbadede på deres egen altan på Vesterbro. Formanden for bestyrelsen gjorde dem således, at opmærksomme på, at der var altså folk, der følte ubehag ved deres opførsel - og at det handlede om fire beboere:

- Jeg håber i vil tage klagerne til jer, og tage hensyn til, det ikke er alle, der trives med at kunne se hinandens krops dele, og derfor vil være rimeligt tildækket når i opholder jer på altanen, lød det i klagemailen, som var afsendt på vegne af fire andre lejere.

Det skulle pigerne ikke have hørt

Kvinderne er rystet over, at kvinde-bryster kan genere nogen, mens mænd åbenbart sagtens kan sidde på en en altan med bar overkrop uden at genere nogen. Og noget på, at den voldsomme debat, har haft en effekt - ihvertfald har de nu fået en undskyldning:

- Vi er også af den holdning, at man skal bruge sin bolig, som man har lyst til.

- At naboerne klager, er vores sag, og ikke noget, der skulle være givet videre til pigerne, siger Sarah Magnusson, der er marketingschef i Go’ Bolig, der ejer ejendommen til TV2 Lorry, men hvad siger du?

