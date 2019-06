Torben fra Vesterbro har fået nok af turister: Ødelægger stemningen

Vi bliver fremmedgjorte fra vores egen by, skriver Torben, der er ked af planer om endnu et hotel på Vesterbro

- Store hoteller skyder op over alt i København, og vi ser det også ske på Vesterbro.

- Det betyder, at horder af turister indtager Stenbroen og ødelægger sommer-stemningen for os 'fastboende'.

Vælter rundt

Sådan indleder Torben B fra Vesterbro i København et brev til nationen! om København som populær feriedestination, og den pris beboerne betaler. Torben er især vred over kommunens plan om at tillade endnu flere hoteller, og han har sendt eksempler på andre beboerers klager med (dem kan du se nedenfor). Torben brev fortsætter nemlig således:

- De - turisterne - bliver fløjet ind med lavpris-fly, der brænder benzin af, som om det var gratis for miljøet.

- Og så ser vi dem ellers vælte ubehjælpeligt rundt i vores gader på orange lejecykler og små, fjollede løbehjul. Ja, tak, det er da bestemt ikke hyggeligt.

Os der bor her bliver fattigere

- Og når så de kære turister har fået nok af Den Lille Havfrue, højbelagt smørrebrød og Kødbyens natteliv, vælter de hjem på hotellerne, pakker deres skodkufferter og fiser afsted i endnu en CO2-udledende jumbojet.

- Nok er der blevet lagt en del kroner i kassen rundt omkring i byen, men vi, der skal bo i det her turismehelvede, er blevet en hel del fattigere.

- Vi bliver fremmedgjorte fra vores egen by, skriver Torben, der er ked af, at Københavns Kommunes høring vedrørende hotelplaner i Sommerstedgade, udløb i onsdags - mens der var valg.

Du kan læse udpluk af høringssvarene (det er Torben, der har udvalgt dem) nedenfor, men hvad tænker du?