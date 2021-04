Torben på bordel: Vred over 'de fire sidste'

- Prøv at se et Corona-pas, hvor det fulde cpr-nr. fremgår.

- Vi har ellers altid fået at vide, at man skal beskytte sit cpr-nr.

- Så kan det ikke være meningen, at man skal gå og skilte med det til frisøren, tatovøren, restauranterne, bordeller.

- O.s.v.

Det mener jeg ikke er i orden

Sådan skriver Torben M til nationen! om de coronapas, der lige nu er den stor del af genåbningsplanen for Danmark. Torben er ikke - som mange andre modstandere af passet.- vred over, at man skal vise oplysninger om aktuel corona-smitte og vaccinationsstatus. Nej han er som det fremgår bekymret over, at nogen kan misbruge hans cpr-nummer.

Hans brev - som han håber kan være med til at sætte fart i en debat om cpr på corona-passet - fortsætter nemlig således:

- Når vi altså nu taler om fremvisning af Corona pas med cpr-nr. til alle liberale erhverv som måtte forlange det, så betragter jeg det som offentliggørelse af cpr-nr.

Det er da en fortrolig oplysning

- Og det mener jeg ikke er i orden i henhold til databeskyttelsesloven.

- Et cpr-nr. er - selm om det ikke som sådan er en personfølsom oplysning såsom etnisk baggrund, religion o.s.v. - en fortrolig oplysning og skal behandles derefter.

- Man kan næsten ringe til alle offentlige sektorer, kommuneadministrationer, lægehuse m.m. og svare på spørgsmålet 'Giv mig lige dit cpr-nr.'.

Der kan give fri adgang

- Og så er der fri adgang til oplysninger vedr. det aktuelle cpr-nr., skriver Torben, der også lige nævner, at cpr-nr. er en tredjedel af Nem-ID identifikationen.