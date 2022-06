Torben raser: Tour de Frås

- Hej.

- Her i Holbæk har vi fået nye kloak-dæksler på tour-ruten.

- Det står Tour de France på.

- Hvad ligner det at bruge penge på sådan noget pjat!

Folk bliver ramt

Sådan skriver Torben B til nationen! om den tourfeber, der har ramt Danmark og fået kommunale politikere på Sjælland og i Sønderjylland til at åbne pengepungen.

Arne til tour'en: Skrid hjem

Torben har set de nye dæksler i både Holbæk og Lejre. Og sn.dk(link) kan fortælle, at de kommunale kloakker i domkirke-byen Roskilde, også deltager i tourfesten. I alt er der lavet 150 dæksler med 'særtryk'.

nationen! har derfor spurgt FORS, forsyningsselskabet for Roskilde, Lejre og Holbæk, om prisen for dækslerne. Deres svar kan du se nedenfor. Torbens brev fortsætter således:

- Her i Holbæk er der faktisk erhvervsdrivende, der mister omsætning på grund af den lukning, der er i forbindelse med det her tour.

- Som om de ikke var hårdt nok ramt under coronaen, skriver Torben, og FORS har sendt dette svar til nationen!:

Prisen er hemmelig

- Vi har valgt at bakke op om vores ejerkommuner og deres borgeres deltagelse i denne unikke og historiske begivenhed.

- Vi har forståelse for, at den periodevise lukning kan være til gene for nogle, men ansvaret for afspærring ligger hos andre instanser.

- Desværre må vi af hensyn til vores leverandørs konkurrencemæssige position ikke oplyse priserne på brønddækslerne, skriver FORS til nationen!, der dog - hvis nogen synes det er spændende - gerne vil hjælpe med at skaffe kontakt til dækselleverandøren, der kan komme med med information.