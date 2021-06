Tortur starter kl. 14.30: Mødre raser over soundboks

Politiet i Aarhus fortæller, at der var hele 10 soundboxe i Botanisk Have i lørdags. Flere mødre klager over de muskuløse musikmaskiner, og mange mener, at et forbud er vejen frem

- Stakkels beboer.

- Det kan da ikke være rigtigt, at de unge mennesker ikke kan forstå, at det ikke er acceptabelt og det må da heller ikke være sundt for ens ører.

Hvor er de unges pli?

- Plus det svineri de laver hver evig eneste dag.

- Hvor er disse unges menneskers pli og medmenneskelighed henne.

Forbud i det offentlige rum

Sådan skriver Maria N.i en af de 33 kommentarer, der er skrevet på Aarhus avisen Stiftens Facebook-profil om to lydoptagelser, der tydeligt dokumenterer, at naboerne til byens Botanisk Have slet ikke behøver sætte musik på selv, når solen skinner for tiden.

Det klarer de unge mennesker, der bruger parken til at feste og hygge sig i:

- Forbyd soundbokse i det offentlige rum, skriver Niels P. i en anden kommentar, og Thomas Z glæder sig i sin kommentar over, at han IKKE bor tæt på en storby-park:

- Dejligt at bo i provinsen så slipper man da for det bøvl og huslejen er billigere.

Det begynder kl. 14.30

Lydoptagelserne - som du kan høre her - er optaget i barneværelset, og moderen har sendt både optagelser og et brev til politikerne på rådhuset:

- Vi er dagligt underlagt et fuldstændig ulideligt, enerverende, stressende støjhelvede - og vi kan ikke slukke for det!

- Det starter kl. 14.30, og vi aner ikke. hvornår det slutter, skriver hun bl,a i brevet, hvor hun også bruger ordet 'tortur'.

Men hvad tænker du om unge mennesker og høj musik i parkerne?