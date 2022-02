Tosser: Aldrig sket før

Noget tyder på, at vores politikere ikke er så gode til at samarbejde, for aldrig før har det været så mange løsgængere i Folketinget.

- Hold kæft hvor er jeg træt af løsgængere og nye partier.

Sådan skriver Dennis G. i en af de 449 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om den nu tidligere DF'er Martin Henriksen, der har søgt om godkendelse af et nyt partinavn til et folketingsvalg. Hvad navnet er, er der ikke noget ude om, men Dennis er langtfra den eneste, der synes, at danske politikere bruger alt for meget tid på personspørgsmål og fnidder - og alt for lidt på politik:

Karrieren betyder mest

- Det er tydeligt at de fleste politikere interesserer sig mest for deres karriere frem for politiske ideer.

- Hvad mister vi som land uden Martin H og hans ligegyldige følgesvende i folketinget? Ingenting.

- Hvad mister de? Deres politiske karriere. Dette er grunden til vi ser alle de partier, skriver Lasse B. og Anita K. bruger lidt skrappere ord:

Tosser der ikke kan samarbejde

- Hvad sker der for de tosser, der åbenlyst ikke dur til samarbejde??! Hvorfor tror de løsningen er endnu et parti??

- Kig dog jer selv i spejlet!! Kig ind istedet for at pege fingre af alle andre!!!

- Samarbejde kræver kompromiser og at eget ego ikke får lov at dominere, skriver Anita.

Altinget skriver i dag, at der med fem udmeldinger fra Dansk Folkerparti nu er rekord i antallet af løsgængere. Det er Hans Kristian Skibby, Liselott Blixt, Bent Bøgsted, Lise Bech, Karina Adsbøl, Naser Khader, Lars Løkke Rasmussen, Orla Østerby og Simon Emil Ammitzbøll-Bille.