Total panik: 6500 har gjort det

- Her i efteråret har vi set, at 24.100 ud af godt 100.000 elkunder har skiftet fra et fastprisprodukt til et spotprisprodukt.

Sådan lød det i går fra elselskabets Ewiis kundechef Tommy Sørensen. Samme melding kom fra selskabet Norlys:

- I oktober havde vi 85.000 der skiftede produkt, i november var det 52.000.

- Til sammenligning havde vi tidligere mellem 5000 og 7000, der skiftede produkt om måneden, når det gik højt for sig, sagde direktør for Norlys' energiforretning Mads Brøgger.

Forbrugere skifter aftaler om elpriser som aldrig før

50 % fast i tre måneder - 50 % skifter fra time til time

Men rigtig mange fortryder tilsyneladende, at de har skiftet - og Norlys lancerede derfor et helt nyt abonnement i går. Ét, hvor halvdelen af kundens forbrug hver time afregnes til en fast pris, mens den anden halvdel afregnes til en variabel pris:

- Den faste del af prisen fastsættes for tre måneder ad gangen, mens den variable del skifter fra time til time, skriver Norlys, der her mandag eftermiddag kan fortælle nationen!, at Kombi-El, som aftalen hos Norlys hedder, efter bare et døgn på markedet ser ud til at blive en succes:

6500 har takket ja

- Vi har fået ca. 6.500 bestillinger pt.

- Så der er taget godt imod produktet, skriver Norlys til nationen!

Mere end 14000 læsere har deltaget i debatten om fast-pris vs timepris, og cirka halvdelen har timepris, mens en tredjedel har fastpris. En sjettedel af læserne svarede, at de ikke aner, hvad de har af aftale med deres elselskab