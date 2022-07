Total splittelse i V: Gade går solo

To stemte blankt, en stemte imod - og Søren Gade stemte for atomkraft i EU-parlamentet i onsdags. Splittelsen i V er total

- Søren har stemt i overensstemmelse med sin overbevisning.

- Og i øvrigt også i overensstemmelse med gruppelinjen i RENEW Europe (den politiske gruppe, Venstre arbejder sammen med i Europaparlamentet, red).

Èn for, én imod og to blanke

Sådan skriver Søren Gades presserådgiver til Nationen! efter onsdagens længe ventede energi-afstemning i EU. De 705 medlemmer af parlamentet skulle tage stilling til, om atomkraft og naturgas kan kaldes grønne og vedvarende energiformer - og bruges i den grønne omstilling. Og det mente Gade altså, at de kan.

Her er fire Venstre-politikere, der er helt uenige om atomkraft.

Hans to partimedlemmer Morten Løkkegaard og Asger Christensen ville ikke tage stilling - de stemte blankt. Og Linea Søgaard-Linell, det fjerde V-medlem af parlamentet mente ikke, at atomkraft og gas skal have det grønne stempel.

Sådan stemte de 14 danske EU-politikere. To for, to blanke - og ti imod. De fire med den blå ring er Venstre-folk.

Hurra - ministeren er skuffet

De danske EU-politikere fra Socialdemokratiet, SF, Radikale og Enhedslisten mente heller ikke de to energiformer skal i samme bås som vindmøller og solcelleanlæg. Konservative Pernille Weis var den eneste dansker udover Gade, der stemte ja:

- Hurra.

- At spænde ben for naturgas (gennem omstillingen) og atomkraft på den lange bane ville skyde klimaneutralitet langt væk fra 2050, skriver Pernille på Twitter.

Resultatet af afstemningen blev nemlig, at atomkraft og gas fremover i EU's øjne er en del af den grønne omstilling.

