Totalforbud - og seks nye toiletter

- Snart kommer der hegn og adgangstilladelser.

Sådan skriver Sergey K i en kommentar på Politikens Facebook-profil om de nye regler, Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, politiet, nærpolitiet, Københavns Kommune og By & Havn, har snakket om på flere møder i juni måned - regler, der skal gælde for de mange gæster, der nyder sommeren i og ved det populære havne-bassin i Nordhavn.

Soundboks-stifter: Folk ville henrette mig

Det ku' man ha' sagt sig selv

- Haha.

- Det ku man sige sig selv. At det blev sådan, skriver Helene P, og Topper L fortsætter:

- Man skal aldrig acceptere hensynsløse og egoistiske mennesker.

Ifølge avisen bliver der nu er totalforbud mod elektrisk forstærket musik (tidligere måtte man spille frem til kl. 23). Grillning skal også forbydes, og så bliver sat flere affaldscontainere, og seks nye festivaltoiletter fra bygherren By & Havn op.

Tamponer i buskene

Og det glæder en af de lokale sig til.

- Alt hvad vi har af bevoksning bliver brugt som toiletter.

- Ingen herude tør lade deres hunde gå ind i en busk – for så kommer de ud med tampon eller trusseindlæg, siger beboeren Jacob L til Politiken og Lis Lyngbjerg, der er næstformand i Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, meddeler, at der er ansat et antal ’sikkerhedsværter’, der skal patruljere og sørge for at reglerne bliver overholdt:

Sluk for musikken - sluk for grillen

- De skal være grundejerforeningens venlige, forlængede arm. Sluk for musikken. Sluk for grillen. Henstillinger.

- Hvis det ikke virker, skal de ringe til politiet, siger næstformanden. Sikkerhedsværterne begynder deres patruljering allerede i morgen aften i Nordhavn, og hvis man er i området omkring Islands Brygge, kan det være man løber ind i en løftet pegefinger fra selveste overborgmester Frank Jensen.

Overborgmesteren: For meget

- Det er blevet for meget.

- Lad mig opfordre alle til almindelig god opførsel i København: Skru ned for musikken, når folk sover og ryd nu op efter jer selv, skriver Frank, der selv bor på Islands Brygge, på Facebook, men hvad tænker du?