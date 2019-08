Tove frygter det 'muslimske mønster'

Kære muslimer - vis, at det er os, Danmark, I vil! F.eks. ved at smide tørklæderne, undlade at kræve bederum, kønsadskilt svømning og ramadan-sange i vore danske sangbøger etc., skriver Birthe, der er bange for Europas fremtid

- Vejen til islam er altid den samme

1) Etabler en moské.

2) Skab en enklave.

3) Bliv mange, skab et (parallel)samfund.

4) Spil ofre.

5) Tal værtslandet og myndigheder efter munden.

6) Brug international lov til at angribe og fordømme værtslandet/rivalen.

7) Indfør sharia.

8) Løsriv jer.

9) Tag kontrol.

- AFGHANISTAN var engang BUDDHISTISK! (Nu, i armod og ufred.)

- PAKISTAN var engang HINDUISTISK! (Nu, i armod og ufred.)

- LIBANON var KRISTENT! (Nu, i armod og ufred.)

- Nu er de alle islamiske nationer!

Se også: Det bliver nok værre: Europæere vil stoppe muslimsk indvandring

Måske er det ikke muslimernes intention

Sådan indleder Tove H. et brev til nationen!, som hun virkelig gerne vil have bragt. For Tove synes, udviklingen i Danmark og adskillige andre europæiske lande er på vej den gale vej - og hun vil gerne have, at de muslimer, der faktisk er glade for at Danmark, som det er, begynder at overveje, hvordan de gerne vil have, Danmark skal se ud om 50 år. Hendes brev - som hun også har ringet til redaktionen om MANGE gange - fortsætter nemlig således:

- Hvis vi (bliver ved med at tillade) fortsættelse af dette muslimske mønster, bliver Europas lande de næste, der overgives til islam!

- Måske er ovenstående ikke lige nu, de fleste herboende muslimers bevidste intention!

De henter mange ægtefæller i hjemlandene

- MEN! Muslimer vil automatisk samle sig i muslimske grupper, og så vidt muligt, undgå samvær med landets beboere - de vantro!

- Muslimerne vil også automatisk, som vi har set, blive flere og flere ved at føde mange børn og ved at hente mange ægtefæller i hjemlandet!

- Når eller hvis de med tiden bliver mange nok, vil de rabiate og deres 'religiøse' (læs: Ideologiske) ledere slå til og have meget, meget nemt ved at presse dem yderligere, i den retning de ønsker; Koranens love og adfærdsstyring etc!

- SÅ: ISLAMISERINGEN ER ET AUTOMATISK SYSTEM!

Se også: Rahima er enig: Danske kvinder er ikke ludere

Danmark ender som Mellemøsten

- Et system, der - uden muslimerne selv opdager det - fører dem hen, hvor de ikke vil være - i et grusomt og forarmet samfundssystem lig det, de er rejst fra!

- Min mening er, at muslimer ofte er utrolig store kujoner.

- Vi ser, at de angriber i flok - f.eks. op til 13 muslimske drenge om at gennemtæske en tynd 12-årig dansk knægt - der hele sit liv har lært, at han ikke må slås, osv osv osv!

- Og på deres bedetæpper tigge 'den flyvende tekande' om at skabe et godt samfund til dem, frem for selv at tage ansvar etc!

- Når det ikke virker, at flytte til andre folks lande, hvor befolkningerne HAR gjort arbejdet, og HAR skabt gode samfund!

Hvor kvinder ikke må bestemme

- Ikke turde give deres kvinder og pigebørn selvbestemmelse i skræk for, at kvinder og piger ikke har hjerne til at tænke selv, og agere fornuftigt!

- Ikke tage ansvar for egne handlinger! Ikke tage ansvar, og bidrage til fred og lovlydighed!

- Ikke tage ansvar for det samfund de befinder sig i! Ikke turde tænke selv, men søge styring fra Ideologien!

- Fastholde sig selv i et helt åbenlyst barbarisk 600 tals 'tanke'sæt!

- Ikke turde gøre oprør mod forfædre, og forældres gammeldags indstillinger!

- Ikke turde udvikle sig selv, og den Ideologi de er slaver af!

Islam skal forbydes

- ISLAM SKAL FORBYDES! Troen SKAL adskilles fra Statsformen, Lovsystemet og Adfærdsstyringen!

- Så ALLE Islams frihedshæmmende, og undertrykkende etc skikke FORBYDES!

- F.eks Islamistisk indgåede ægteskaber, barnebrude, flerkoneri, social kontrol, muslimsk klædedragt, islamistisk indoktrinering, Koranskoler, et utal af Moskeer osv osv osv.

- KUN muslimerne selv, kan redde sig fra sig selv, og alle de barbariske forhistoriske uhyrligheder!

- SÅ KÆRE ALLE MUSLIMER! VÅGN DOG OP! REJS JER! TÆNK SELV!

- KÆMP dog lidt for Danmark!

Vis, at I vil Danmark - smid tørklædet

- GÅ dog lidt ind på vore betingelser!

- VIS at det er os, Danmark, I vil!

- F.eks. ved at smide tørklæderne, undlade at kræve bederum, kønsadskilt svømning, ramadansange i vore danske sangbøger etc!

- I bør kunne indse, at I med kravene går de forkertes ærinde, slutter Tove. Men hvad tænker du?