Trækker 'tung' p-bøde tilbage

- Hej.

- Jeg vil lige opdatere med hensyn til min parkeringsafgift.

Sådan skriver Gitte A. nu til nationen! om de 850 kr. City Parkeringsservice mente hun skulle betale for at parkere sin nye elbil på en P-plads ved Høvedstensvej i Hvidovre.

Batterier vejer

For Gittes Skoda Enyaq vejer nemlig 2647 kilo, bla. fordi et batteri jo er tungt. Og da reglerne på stedet siger, at biler over 2500 kilo ikke må parkeres mellem 17-07, så fik Gitte en bøde kl. lidt over 17, da hun besøgte søsteren d. 26. november.

Gitte fik 'for tung'-bøde

Gitte undrede sig, klagede, men City Parkeringsservice A/S stod fast. Så skrev hun til nationen!, og det var godt hun gjorde det:

- Jeg har i dag fået pengene tilbage. Og de har skrevet det her til mig:

'Vores afdelingsbestyrelser har drøftet sagen, og som tidligere oplyst har aftalen aldrig haft til hensigt, at forfordele el-/hybridbiler.

Afdelingsmødet har i 2009, taget en beslutning om at ændre totalvægten fra 3500 til 2500 kg. og det var på daværende tidspunkt ikke vanligt at tage hensyn til el-biler og herunder deres totalvægt.

Du kan parkere der fra nu af

.... det (var) ikke intentionen, at ramme el-biler med totalvægt begrænsningen og på baggrund af at aftalen har ramt uhensigtsmæssigt, er det besluttet at eftergiv din parkeringsbøde.

City Parkering er informerede om at el-biler fremadrettet ikke skal efterleve reglen om en totalvægt på max 2500 kg.

Hvilket betyder, at du fremadrettet kan parkere på afdelingens parkeringsområde, skriver Lejerbo til Gitte, men hvad siger du?