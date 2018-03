Træls: Håndværker-Morten skulle væk for at give plads til Mette F.

Mange nordjyder er kede af, at Mette Frederiksen nu skal hænge i deres lygtepæle op til næste valg. Og at hun tager pladsen fra en jord og beton'er.

- Så må vi da håbe, at folk i Ålborg er kloge nok til at gennemskue alt deres lort.

Sådan skriver Torben S i en af de - primært negative - kommentarer, der er skrevet på Nordjyske.dk's Facebook-profil om at socialdemokratiets statsministerkandidat nu flytter valgkreds fra Ballerup til Aalborg Øst.

Hun tager sin kæreste Tulle med

- Hun kan godt blive væk.

- Hun inviterer bare sin nye kæreste med (Tulle), skriver Frank D i sin kommentar. Og Lisbeth C - der er enig i, at Mette Frederiksen har ført S lidt for meget til højre til at kunne kalde sig social - skriver:

- Det bliver så ikke lige der, jeg sætter mit kryds.

- Har fået nok af mini DF, skriver hun.

Marianne G - som pt har fået 17 likes - er heller ikke glad over S og DFs flirteri:

- Jeg er socialdemokrat og har altid været det, men partiet er gledet alt, alt for langt til højre efter min mening.

Bryder mig ikke om at S har stemt for lock out

- Og jeg bryder mig overhovedet ikke om, at S har stemt FOR lock-out’en - hvad i alverden har I gang i, mens helle B ærgrer sig over, at Mette Frederiksens indtog, nok kommer til at betyde et farvel til den nuværende kanditat:

- Prisen er høj, dermed forsvandt en af socialdemokraternes få håndværkere Morten Ryom

Kigger man på Mette Frederiksens egen Facebook er der også folk, der er kede af, at Mette presser Morten Ryom - der er i lære som jord og beton'er, som han siger - ud:

Du smider en rigtig socialdemokrat væk

- Er så vred over at du smider en rigtig Socialdemokrat ud.

- Han er grunden til at jeg stadigvæk er Socialdemokrat.

- Alle i andre gør ikke en skid for os arbejder. Det så vi tydeligt under Helle regeringen.

- Du burte blive over på øen og lade dem der virkeligt vil gøre en forskel komme til , skriver Anne D f.ex, og Lousie L er heller ikke begejstret:

- Ærgerligt at én af meget få socialdemokrater i ordets reelle forstand, skal ofres for at en teknokrat kan 'komme hjem'.

- Jeg har ikke stemt S i mange år, fordi jeg ikke har set og hørt socialistiske toner derfra, siden Nyrup-tiden (og der gik det ned ad bakke).

Vi mangler arbejdere hos S

- Med Morten Ryom troede jeg, at der måske var en kandidat, der var stemmen værd, men nu er dén ged så barberet.

- Hvor er det ærgerligt, han var da arbejder i ordets forstand, hvilket vi i den grad mangler hos 'røde' S!.

Hvor træls jeg end synes det er

nationen! har talt med Morten Ryom, der siger, at han stadig håber, at få lov til at stille op til et kommende folketingsvalg, og at han bare venter på et opkald fra en anden S-kreds.

- Hvor træls jeg end synes, det er, at hun lige præcis hører hjemme hos mig i Øst-området, så er fordelene ikke til at se udenom.

- Det handler nu engang ikke om mig som person, men den indflydelse Nordjylland og Aalborg kan få, skriver han desuden på sin Facebook.