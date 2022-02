Træt 14-årig: Sov i 25 timer

Otto vil hellere game end læse bøger. Men for meget gaming gør ham sur, og han synes, der burde være nogen, der hjalp ham og andre gamere med at finde en anden hobby.

- Jeg er gamer.

- Jeg spiller GTAV og Minecraft og nogle gange Destiny.

- Jeg foretrækker at game fremfor at læse en bog eller lignende.

Gamede i 30 timer

- Jeg kan huske engang, hvor jeg gamede 30 timer på to døgn ...

- Bagefter gik jeg i seng kl. 06.00 søndag morgen og vågnede mandag kl. 07.00 og skulle i skole.

Sådan indleder Otto L – 14 år og elev i 9. klasse – et brev til nationen! om at være glad for gaming – men have på fornemmelsen, at det har taget overhånd og måske ikke er så sundt igen.

Fredag og fri fra skole: Hvad gør jeg?

Otto har fået venner via sit spil – bl.a har han mødt en pige i spillet Minecraft. Hun bor i USA, og gennem hende er Otto kommet ind i et netværk, han stadig har kontakt med - men han vil gerne minde andre unge om, at man faktisk kan game for meget.

Hans brev – som du meget gerne må dele med andre, der også gamer mere, end de læser – fortsætter nemlig sådan her:

- Når man får fri fra skole fredag, så er der tre muligheder:

- Gå hjem og game hele natten, læse en bog eller være sammen med vennerne.

- Men mange vælger det første.

Man bliver nemt sur på sine forældre

- Og ens døgnrytme bliver jo helt skudt.

- Andre konsekvenser kan også være, at man nemt bliver sur på sine forældre eller venner, når man ikke får nok søvn eller har tabt den samme mission i GTA syv gange i streg.

- Så hvordan kan man få unge til at game mindre?

- Måske kunne man prøve og hjælpe dem med at finde andre hobbyer. For eksempel en sport som fodbold, basketball eller håndbold.

- Eller hjælpe dem med at finde flere venner, som de kan være sammen med, skriver Otto, men hvad tænker du?