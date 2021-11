Træt af centervagter

- I 2018 gik jeg ind i Føtex, men en vagt stoppede mig og tog min telefon og begyndte rode i min billeder.

- Han mente, at jeg tog billeder af folk i centeret.

Tre år senere - samme vagt

- Her i juli - hvor jeg havde lidt ondt i hovedet fordi jeg havde min anden vaccine – gik jeg ind i centeret, men så kom en kvindelig vagt, der kiggede på mig, som om der var noget galt, og pludselig kom den vagt fra 2018, og smed mig ud.

Sådan indleder HH et brev til nationen! om at blive smidt ud af Storcenter Nord i Aarhus – og føle sig dårligere behandlet end andre kunder. HH har flere gange bedt storcenteret om at forklare ham, hvorfor lige netop han, bliver smidt ud gang på gang – og han har også bedt om en skriftlig begrundelse, da han overvejer at lægge sag an mod Føtex og centervagterne.

Og nu igen - bare med karantæne på ubestemt tid

Det har han ikke fået, og derfor beder han nu nationen! om hjælp. Hans brev – som Storcenter Nord kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Her d. 15. november sker det samme, da jeg går ind i Føtex, hvor jeg bliver smidt ud.

- Jeg har bedt om en udskrift af den karantæne på ubestemt tid, de har givet mig, så jeg kan se, på hvilket grundlag, de gør det, men det har jeg ikke fået.

Hvis bare de havde givet mig god behandling

- Nu må jeg ikke komme i hele centeret, men hvis de bare havde givet mig god behandling, så var det aldrig sket.

- Og politiet kan heller ikke hjælpe, skriver HH, og nationen! har spurgt Storcenter Nord, hvorfor deres vagter smider folk som HH ud igen og igen, og om de folk, der bliver smidt ud – og som de giver karantæne – kan se en ’afgørelse’ på skrift/få at vide, hvad de har registreret om dem?

Og hvor mange borgere, der har karantæne/står på listen over ’uønskede’ i centeret?

Centerchef: Vi er meget large

Og det svarer Storcenterets chef, der ikke kan gå konkret ind i kundesager - ej heller oplyse om antallet af registrerede kundesager, på sådan her:

- I Storcenter Nord er vi generelt meget large og forstående og ønsker alene at skabe en god indkøbsoplevelse for vores mange gæster.

Men vi har en grænse

- Men hvis vores ansatte i centret gentagne gange overfaldes verbalt eller på andre måder føler sig utrygge i arbejdstiden, sætter vi grænsen.

- Og uddeler i nogle tilfælde karantæne, skriver centerchef Kim Østerhaab til nationen!, men hvad siger du?