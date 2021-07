Træt af kontanthjælp: Vil gerne møde kl. 13 og gå kl. 16

- Mit navn er Sonja O.

- Jeg er et rart og omgængeligt menneske med hjertet på rette sted.

- Og jeg har mange kompetencer indenfor mit fag som sosu-assistent.

Uddannet sosu i 2010

Sådan indleder 58-årige Sonja, der er sygemeldt og modtager kontanthjælp, et brev til nationen! om den hjælp systemet/jobcenteret IKKE har givet hende – og det job, hun så gerne vil have.

Sonja blev uddannet sosu i 2010, men gik ned med flaget i 2018, knækkede ryggen i 2019, og kan derfor kun arbejde i noget, der ligner et kvart skema.

Kan arbejde 9-15 timer pr uge

Det er hun til gengæld også meget opsat på at gøre, men hendes jobcenter hjælper hende ikke. Og derfor søger hun nu job via nationen!

- Mit ønske er at finde en arbejdsgiver som kan bruge mine faglige færdigheder/kompetencer: Sårpleje, medicindosering, opmåling til kompressionsstrømper, psykisk omsorg og pleje.

- Jeg kan arbejde mellem 9 og 15 timer om ugen. Gerne fordelt på tre dage pr uge.

- Jeg møder gerne ved 13-tiden, hvor jeg kan følge op på det mine dagvagt-kolleger ikke har nået.

Tunge plejeopgaver kan jeg ikke

- Jeg har været planlægger, og er vant til at dokumentere i det system, der hedder CMC, men er villig til at blive oplært i et nyt program.

- Jeg har snust ganske kort til sundhedsplatformen og har bevis for den første del i psykiatrien.

- Mit eneste svage punkt er at jeg ikke kan udføre tunge fysiske plejeopgaver, skriver Sonja, der i dag har 11.700 før skat på kontanthjælp. Hvis hun får en stilling, som hun ønsker, kommer hun derfor til at gå ned i løn, men det er hun klar til i en periode, for hun er træt af at sidde derhjemme og vente på at jobcenteret hjælper hende.

Sonja bor på Møn, og hvis du har et job til hende, skal du skrive på denne mail, men hvad tænker du?