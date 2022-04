Træt af sambo i kørestol

- Min gode ven Niels blev opereret for prostatakræft i 2018.

- 2 dage senere vågnede han op med lammelse i venstre side og et stærkt svækket syn på venstre øje.

- Jeg tilbød ham så at han kunne bo hos mig i en periode.

- Jeg har lille ældrebolig.

- Men .. det er snart tre år siden, og jeg er ved at køre fuldstændig træt.

Laver det hele - køber ind, mad og vasker

Sådan indleder Lis V et brev til nationen! om at hjælpe en god ven – og føle at det system, der også burde hjælpe, slet ikke er klar til at tage ansvar. Niels har det nemlig ikke så godt, og har brug en ældrebolig, hvor han kan finde ro og tryghed, men det ser ikke så nemt ud. Lis’ brev – som nationen! har sendt til Københavns Kommune med et par spørgsmål – fortsætter nemlig således:

- Jeg køber ind, laver mad, gør rent, lufter hund og vasker tøj.

- Jeg syntes det var synd for Niels, men nu er jeg flad.

- Jeg kan ikke mere. Så nu må Niels videre.

Han har prøvet i fire uger

- Men – i fire uger har han forsøgt at kontakte Københavns Kommunes visitation for at få en ældrebolig, og de foreslår ham at flytte på et herberg.

- Men han får svært ved at køre derhen i hans kørestol, da hans venstre arm ikke fungerer – og jeg synes ikke det er de bedste udsigter for en hjerneskadet, lam 71 årig pensionist, skriver Lis og nationen! har spurgt Københavns Kommune, om de virkelig holder fast i at han skal på herberg. Og hvor lang ventetiden er for boliger. Og det har sendt dette svar:

Kommunen: Han skal bare ringe

- Her i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan vi ikke se, at vi tidligere har været i kontakt med Niels.

- Men vi vil meget gerne tale med ham.

Vi er klar til at hjælpe

- Han kan ringe til os på 3366 3366 og bede om at tale med visitationen eller 'Borgerindgang - råd og vejledning', som vi også hedder.

- Så er vi klar til at hjælpe Niels videre med det, som han måtte have behov for, skriver kommunen, men hvad tror du?