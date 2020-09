Træt af updates: Gi' mig mine penge

Hun betalte startgebyret for de aflyste løb i juni måned sidste år. Og nu synes hun de har haft hendes penge længe nok.

- Vi deltog i Nordic Race i juni sidste år og dagen efter blev der lagt billetter op til 2020.

- Vi og 5 andre med os købte så billetter med lidt rabat, der gjaldt det første døgn.

- Det vil altså sige, at vi betalte i slut juni 2019.

- Og så gik vi gang med at træne, mens vi glædede os til et nyt race her i juni 2020.09.10

- Men så kom corona.

Vi regnede med pengene retur

Sådan indleder Sesselja I. en mail om at have penge ude og svømme - og føle sig dårligt behandlet. For selv om informationsniveauet har været højt fra arrangørerne af de aflyste race, så er der ingen dato på tilbagebetalingen. Og det synes Sesselja ikke kan være rigtigt, når nu andre arrangører rundt omkring i Danmark godt kan finde ud af, at refundere. Brevet – som Ultrasolutions, der arrangerer løbet svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Nordic race blev ligesom så mange andre events aflyst, og vi regnede så med at få pengene retur.

- Men det skete ikke, og de har sendt ca. 5 forskellige mails omkring evt refusion, den seneste fik vi d. 25 august.

Tænk hvis de ikke sendte så mange mails

- Men der er ingen udsigter til at de refunderer pengene.

- Tænk hvis de brugte kræfterne på at finde vores penge i stedet for at skrive mails, skriver Sesselja, og Ultrasolutions - som har læst brevet - henviser da også til de 'seneste mails', i det svar de har sendt til nationen!:

Tør ikke give en dato

- Her beskriver vi efter bedste evne, hvorfor refundering ikke har fundet sted endnu. Mail dateret 6. juli. og Mail dateret 25. august.

Her skriver Ultrasolutions, at de ikke tør give vi give en dato, men tror på og håber at alt er afsluttet i indeværende måned, men hvad tror du?