Træt: Mor på 83 sover hos sønnen hver nat

Karen og Christian er vrede over, at Vejle Kommune ikke vil sende deres 50-årige søn på genoptræning – og kun vil hjælpe ham med en kran og bleer.

- Som det er i dag sidder vores søn Hans-Henrik i sin kørestol dagen lang og klikker på sin computer. Og ellers ligger han i sengen.

- Kun to gange ugen henter Flextrafik ham og kører ham til noget stole-træning i en halv time.

Vil gerne gå igen

- Vi mener ikke det er et liv for en i hans situation

- Humøret er på nulpunktet og det er meget forståeligt

- Hans læger har fortalt os, hvad der skal til – det er såmænd noget intensiv genoptræning i flere måneder på et center. Men kommunen siger kun nej.

- Hans største ønske er at komme til at gå igen.

Du kan bare få ble på

Sådan lyder de første sætninger i en desperat mail nationen! har modtaget fra Karen L fra Vejle, der bruger mere end halvdelen af døgnet på at pleje og passe sønnen Hans-Henrik.

Karen er nemlig skuffet over, at kommunen i årevis har afvist at hjælpe sønnen – der blev lam som 12-årig, og fik arbejdsskadet sin ryg for 5 år siden - med at blive rask nok til at komme ud af kørestolen.

Og hun er træt og meget bekymret for, hvad der sker, når hun en dag måske ikke kan hjælpe sønnen i det omfang hun gør nu.

Hendes brev – som Vejle Kommune svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

Det vil jeg ikke byde min søn

- Jeg sover oppe hos Hans-Henrik hver nat, da han ikke kan få hjælp om natten.

- Han skal mange gange på toilet om natten, og har fået at vide ’du kan bare få ble på’.

- Det vil jeg ikke byde min søn, som kun er 50 år.

- Han har jo ikke et liv at se frem til, og vi gør hvad vi kan, og har snart prøvet alt.

Håber det her får gang i kommunen

- Men vi bliver jo heller ikke yngre.

- Nu må vi prøve denne vej, og håber det kan få kommunen i gang.

- Vi har stadig kontakt med Rygcentret Middelfart, og de siger stadig Genoptræning.

- Hvad gør vi, skriver Karen, der har sendt sit dags-skema, så man kan se, hvor mange ressourcer hun må bruge på sin søn.

Gør det samme som to hjemmehjælpere Kl .ca 16.30 forbereder jeg aftensmaden. Kl ca 18 serverer jeg mad for Kristian, min mand. Derefter kører jeg op til Hans-Henrik med mad, og medens vi spiser, ser vi måske lidt fjernsyn Kl. ca 20.15 vil HH gerne i seng. Det tager mange gange ret længe, da han ikke kan hjælpe med noget Efter dette er der opvask og oprydning Færdig kl. ca 22.30, til tider senere alt efter hvordan alting går Så kan jeg måske lægge mig lidt Kl. ca 00.00 skal HH have piller, derefter måske på toilet ved hjælp af kranen og det kan tage op til 1time. Derefter i seng igen, håber at kan sove lidt, men på en nat kan jeg ikke få mere end i alt 4-5 timers søvn Om morgenen, igen på toilet kl ca,5.30 Så er dagen godt begyndt Kl. ca 8.30 kommer to hjemmehjælpere som tager HH op og smører mad. Det tager ca, 30 minutter, Kl. cirka 9.00 kører jeg så hjem, handler evt på vejen. Hos Hans-Henrik kommer der to hjælpere kl. 11 og lægger ham hen at hvile. Det tager måske 15 minutter De kommer igen kl.14 og tager ham op igen. Det er hvad hjemmehjælperne laver, så ser vi dem igen først næste dag Hvad de er to til at lave må mor klare alene! Kl. 16.30 forbereder jeg aftensmad og vi starter forfra. Kilde: Karen Vis mere Luk

nationen! har spurgt Vejle Kommune, om de synes, de hjælper familien godt nok, og hvad der skal til for at en borger kan komme på et genoptræningscenter – deres svar lyder således:

- Vejle Kommune kan desværre ikke udtale sig i enkeltsager, men vi kan udtale os generelt i forhold til genoptræning og hjemmehjælp.

Hvornår kan man få bevilget genoptræning efter Sundhedsloven § 140?

- Borgeren kan blive tildelt genoptræning (§ 140 i Sundhedsloven) efter at have været indlagt på sygehus eller efter ambulatoriekonsultation på sygehuset.

- Det er sygehuset, der ud fra en lægefaglig vurdering laver genoptræningsplanen og sender den til borgerens hjemkommune. Herefter skal vi inden for 7 dage tilbyde genoptræning med afsæt i borgerens genoptræningsplan. Den kommunale genoptræning er tidsafgrænset.

Formålet med genoptræning er:

- at tilbyde genoptræning som en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger, pårørende og sundhedsfagligt personale.

- at borgeren opnår den samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Mål og indhold for genoptræning fastsættes individuelt i et samarbejde mellem parterne.

- at træningstilbuddet organiseres, så borgeren oplever et sammenhængende forløb.

Hvornår kan man få hjemmehjælp efter Servicelovens § 83?

- Det kan borgere, som pga. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan eller har meget svært ved selv at sørge for personlig pleje og lave praktiske opgaver i hjemmet.

- I Vejle Kommune lægger vi vægt på, at hjemmehjælpen skal fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

- Det er Myndighedsafdeling i Vejle Kommune, som ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsevne, visiterer til hjælp.

- Pårørende har ikke pligt til at yde hjælp til plejeopgaver. Borgeren skal være opmærksom på, at hjemmeplejen kun kan yde pleje i hjemmet i det omfang, hjemmet er indrettet, så hjælperne kan udføre arbejdsopgaverne arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, skriver Anne Mette Lund, der er Vejles

