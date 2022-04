Træt SAS-kunde: Ventet siden oktober

- Jeg hedder Peter. Jeg købte en rejse til Alicante hos SAS i efterårsferien 2020.

- Men.

- Pga. coronasituationen blev vi tilbudt en voucher på det fulde beløb - til trods for at vi naturligvis ville foretrække kontant refusion.

Kunde: Hvad hvis de går konkurs?

Skulle vente på den udløb

Sådan indleder Peter J et brev om at være en af de tusindvis af danskere, der stadig har et mellemværende med et rejseselskab eller flyselskab pga corona. Peter læste om Bjørn, der efter nationen! involvering fik sine 2100 kr retur for en aflyst rejse – og nu håber han, at det her brev kan gøre det samme for ham. For han blev nemlig lovet refusion i oktober. Hans brev, som SAS svare på nedenfor, fortsætter derfor således:

- Da vi efterfølgende henvendte os til SAS for at få vores penge retur sagde de, at det ikke var muligt da det var os der havde afbestilt rejsen.

Og i oktober gav de sig

- Jeg fik så den voucher og fik besked på at vente indtil den udløb - de ville ikke udbetale beløbet.

- Efter lidt frem og tilbage gik de dog med på at tilbagebetale beløbet. Det gjorde de i oktober, men pengene er ikke kommet.

Hvor længe skal man vente?

- Personen jeg skriver med ved SAS Customer Service bliver bare ved med at sige, at han har eskaleret sagen og at jeg vil modtage en e-mail, hvor jeg skal oplyse mine bankdetaljer.

- Den e-mail har jeg stadig ikke modtaget.

- Spørgsmålet er hvor længe man forventes at vente når der tilsyneladende ikke sker noget, skriver Peter og nationen! har bedt SAS om at kommentere den lange sagsbehandlingstid, men de er ikke vendt retur.

Peter har dog meddelt nationen!, at han har nu - efter nationens! mellemkomst - har modtaget pengene.