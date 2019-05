Trætte af Stram Kurs: 800 indvandrere til valgmøde

- 'Uværdige fremmede', 'menneskeligt affald', 'de fremmedes blod i gaderne'.

- Der er mange uciviliserede og uanstændige chikanerier af både enkeltpersoner og store befolkningsgrupper.

- Og hadprædikanters muslim-bashing og snesevis af hadske fake-news anklagerne mod enhver politiker med brun hud, hænger efterhånden de fleste mennesker langt ud af halsen!

Færre indvandrere stemte sidste gang

Sådan indleder Sikandar S, der er folketingskandidat for Alternativet, et brev om det succesfulde vælgermøde, han deltog i torsdag i sidste uge i en forstad til København.

Ved Folketingsvalget i 2015 stemte - ifølge DR.dk - 87 procent af de etniske danskere, mens det var 66 procent blandt indvandrere og 53 procent blandt efterkommere, men Sikandar mener, at mange indvandrere - og især mange indvandrerkvinder - har fået mod på at deltage i i de kommende valg. hans brev fortsætter derfor således:

I virkeligheden er der flere der er integreret

- Heldigvis er Stram Kurs, UriasPostens og andre hate-blogs patetiske og barnagtige anklager alene et ynkeligt udtryk for en dysfunktionel og socialt utilpasset tendens, der har ramt et Youtube publikum, som hovedsageligt anser det for komisk provokerende underholdning.

- I virkelighedens Danmark integreres flere indvandre. Et stort flertal kommer i job eller under uddannelse, særligt unge muslimske kvinder.

- Der er en voksende politisk interesse og engagement blandt indvandrere, som også afspejles i antallet af opstillede folketinskandidater.

En god snak om demokratisk deltagelse

- For at aktivere endnu flere indvandre til demokratisk deltagelse, og til at gøre brug af deres stemmeret, inviterede jeg til Informations- og vælgermøde med Aftari, en muslimsk tradition, hvor man bryder fasten sammen ved solnedgang.

- En hyggelig social sammenkomst, der dannede ramme for en god snak om indvandres demokratiske deltagelse.

- Interessen for mødet var glædeligt overvældende!

Og mere end 800 mødte op

- Over 800 danske indvandrere, familier, unge og ældre mødte op og over halvdelen var kvinder. Ligesom, der naturligvis var kvinder blandt oplægsholderene.

- Interessen for folketingvalget var stor, der var spørgsmål til politiske emner, og om valgets praktiske afvikles, om at brevstemme osv.

- Et glædeligt udtryk for et ægtefølt medborgerskab, og et udpræget ønske om bredere demokratisk deltagelse blandt indvandrer.

- Dette demokratiske fælleskab, og indvandreres deltagelse heri får fremtidens Danmark til at hænge sammen.

Løsningen på kriminalitet og radikalisering

- Deltagelsen aktiverer medborgerskab og social inklusion, som kan løse de sociale udfordringer, kriminalitet og radikalisering.

- Løsningerne findes altid i fælleskabet.

- Hadprædikanternes verbale dehumaniserende munddiarré og anklagende fake-news artikler på det mørke net har ingen fremtid i det moderne fælleskab.

Fordomsfrit Danmark er fremtiden

- Del og hersk retorikken er fortid. Et samlet og fordomsfrit Danmark er en fælles fremtid, skriver Sikandar, men hvad tænker du?