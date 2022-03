Trætte ukrainere må vente syv timer

- En familie måtte vente 4 timer på et håbløst bureaukratisk dansk system.

- Vi har for få stjerner på uniformen til at speede up, undskyldte dansk politi.

- Buschaufførerne var nervevrag på køre hvile tidsreglerne.

- Der er krig, få dog reglerne lempet, så mennesker kan blive hjulpet.

Birger Kagans busserne kom til Rødby kl. 9.06 med ukrainske flygtninge. KL. 16.00 var registreringen af flygtningene stadig i gang, forlyder det. Privatfoto

De skal vælge

Sådan skriver Gert B i en kommentar på TV Syds Facebook-profil om den sagsbehandling og registrering, der foregår af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark lige nu. Og den tid det tager.

Når ukrainere ankommer beder politiet dem nemlig om at vælge, hvad de vil være. Om de vil være turister eller søge asyl. Og det tager tid:

- Man skal huske på, at det er mennesker, som har været udsat for nogle rigtig grimme ting og har været lang tid undervejs. Når de så kommer til Danmark, beder vi dem faktisk om at tage stilling til, hvad de ønsker.

- Ønsker de at være asylanter, ønsker de et nødvisum, fordi de har et ældre pas eller ønsker de at rejse ind som som turist med et biometrisk pas (pas med indbygget chip, red.), siger Brian Fussing, politiinspektør, chef for Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) til TV Syd, og til nationen! fortæller Birger Kagan, der siden kl. 9.06 i morges har haft to busser holdende i Rødby, at han mener at registreringen burde vente:

- Eftersom de alligevel skal køre til Sandholmlejren i politikortege kunne de lige så godt foretage registreringen dér, hvor folk tilmed ikke behøvede at stå og vente udendørs og fryse, skriver Birger, der har sendt bussens historik siden midnat med:

Ukrainsk mor tog retur til Tyskland

En anonym medarbejder fra Rødby kontaktede nationen! og fortalte, at en ukrainsk mor med to børn var vendt om og var taget retur til Tyskland mandag. nationen! har spurgt grænsepolitiet hvad det handler om, men det vil man ikke kommentere:

- Politikredsen ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag.

- Men generelt kan der oplyses, at modtagelse af tilrejsende ukrainere ved grænsen sker i overensstemmelse med de gældende regler og de retningslinjer, der gælder for indrejsekontrollen af tilrejsende med ukrainsk statsborgerskab.

Man kan f.ex. ikke rejse til Sverige uden biometrisk pas

- Generelt skal tilrejsende med ukrainsk statsborgerskab forevise biometrisk pas (dvs. et pas, hvor identitetsoplysninger er koblet til f.eks. foto eller fingeraftryk lagret på en chip) for at indrejse i Danmark.

- Kan der ikke forevises biometrisk pas kan den indrejsende anmode om nødvisering til ophold i Danmark eller indgive ansøgning om asyl her i landet.

Men vi giver alle en ordentlig behandling

- Ukrainske tilrejsende uden biometrisk pas kan således ikke efter de gældende regler rejse gennem Danmark med henblik på at rejse videre til f.eks. Norge eller Sverige, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til nationen! - og understreger at man lægger stor vægt på at modtage alle tilrejsende på en ordentlig måde og herunder give fyldestgørende information om den pågældendes muligheder for indrejse i landet.

Hentede tre ukrainere: Hvem skal betale?