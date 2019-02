Trafiklys er indstillet forkert: Julius nægter at betale bøde

Julius var bange for at blive smadret af en bagvedkørende bil og kørte derfor over for rødt i Taastrup. Nu kigger kommunen på om lysene er indstillet korrekt, og Julius går i retten med sin bøde

- Jeg skriver til jer, fordi jeg har lagt mærke til, at der er bygget en ny vej ude ved City 2.

- Og i den forbindelse har de leget med trafiklysene og skabt kæmpe fare for trafikanter.

- Det gik ud over mig d. 29. januar - fordi lyskrydset er forkert indstillet – og det kostede mig 2000 kr. og et klip i kortet.

Frygtede fartbøller kørte i fælden: Seks fik klip

Jeg kørte over for rødt i det sidste lys

Sådan indleder Julius G et brev til nationen! om en i hans øjne farlig situation, lyskryds-cheferne i Taastrup har skabt. nationen! har bedt Julius om at tegne den problematiske vejstrækning, og kommunen har i dag meddelt, at de på baggrund af Julius brev vil sende en tekniker afsted til de tre lyskryds på mandag. Julius brev fortsætter nemlig således:

- Jeg erkender at have kørt over rødt det sidste lys i krydset

- Og faktisk er det lige meget med bøden, det jeg synes er forkert er, at man siger, at der er en kampagne mod trafikanter som kører i mod rødt lys.

- Og fordi at der er en tilladt hastighed på 80 km. i timen så stopper man ikke bare på få meter.

Lastbil klodsede og stoppede midt i krydset

- Betjenten - som gav mig bøden - erkendte endda, at de havde haft en episode, hvor en lastbil klodsede ned og først stoppede midt inde i krydset.

- Alligevel sagde han at han var nød til at give mig bøden fordi de har kampagne.

- Jeg har nu været to gange i kontakt med Høje Taastrup kommune om at give mig teknisk data over lyskrydset, det går bare langsomt jeg har ventet i en uge og igen mandag bad jeg om det igen fordi de er en kommunal vej og er derfor kommunens ansvar.



Nu tager jeg den i retten

- Jeg har lavet indsigelse på sagen og skal derfor i retten med sagen, skriver Julius, men hvad siger du?

Når jeg kommer kørende er der grønt lys på Lys A / Lys B /. Men 3-4 meter fra Lys C skifter det til gul, og man tør jo ikke at bremse ned, da man kører i 80 km i timen. Vi snakker om et par sekunder til at kikke i spejlet og se om nogen er tæt på og bremse ned, skriver Julius

Tekniker kigger på det på mandag

Høje-Taastrup Kommune meddeler, at de - på baggrund af Julius' brev og nationens! henvendelse - har iværksat, at kommunens leverandør på mandag sender en tekniker ned for at undersøge forholdene omkring lyskrydset.