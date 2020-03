Trafikminister: Ingen bøder i 2 måneder

Færdselsstyrelsen indkalder hver uge omkring 24.000 køretøjer til syn med en frist for, hvornår køretøjet senest skal være synet. Og hvis ikke denne frist bliver overholdt, modtager ejeren en bøde og risikerer at få frataget køretøjets nummerplade. I lyset af den aktuelle situation har det givet anledning til bekymring blandt ejerne af køretøjerne, som - af frygt for at få en bøde - føler sig forpligtet til at møde op hos synshallerne, selvom de eksempelvis er syge.

Transport- og Boligministeriet vurderer, at syn af køretøjer i langt de fleste tilfælde vil kunne afholdes, så længe sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende blandt andet afstand og brug af håndvask/håndsprit overholdes.

Transportminister Benny Engelbrecht har dog forståelse for bekymringerne - særligt hvad angår borgere med nedsat immunforsvar. Han vil derfor i starten af næste uge sørge for at få hasteudstedt en bekendtgørelse, som midlertidigt ændrer reglerne, så ejerne af køretøjet ikke modtager den varslede bøde og ikke får inddraget nummerpladen, såfremt køretøjet ikke bliver synet inden for fristen.

- Færdselsstyrelsen forventer ikke, at denne midlertidige ændring af reglerne vil gå ud over trafiksikkerheden. Derfor synes jeg, at vi skal tage bestik af den alvorlige situation, vi befinder os i som konsekvens af coronavirussen, og midlertidigt give bilejerne mere ro, så de ikke skal skynde sig ned til synshallen for at få bilen synet, hvis ikke de føler sig trygge ved det, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Ministeren vil således suspendere sanktionen for at overskride en synsfrist, så køretøjsejere, som fra og med den 15. marts 2020 til og med den 15. maj 2020 har overskredet eller kommer til at overskride den synsfrist, der fremgår af synsindkaldelsen fra Færdselsstyrelsen, ikke risikerer at få en bøde eller at få inddraget køretøjets nummerplader.

Derudover opretter ministeren et nødberedskab, som skal sikre, at visse samfundskritiske synsopgaver løbende kan varetages, hvis synshallerne beslutter at lukke ned af egen drift.

Det betyder, at visse synshaller kan blive pålagt at holde åbent. Det kan for eksempel dreje sig om syn og godkendelse af tunge erhvervskøretøjer, som benyttes til vareforsyning, transport af farligt gods, dyretransporter mv., godkendelse og registrering af udrykningskøretøjer.

Ministeren og Færdselsstyrelsen opfordrer desuden synshallerne til at iagttage sundhedsmyndighedernes retningslinjer – det gælder blandt andet i forhold til holde afstand, bruge handsker og vaske/afspritte hænder så ofte som muligt.

Kilde: Trafikministeriet