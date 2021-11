Tragisk: Betalte 130.000 kr. for rejse

I sidste uge fløj 400 irakere hjem igen, da de ikke lykkedes for dem at komme ind i EU via Belarus. Rejsen har kostet nogle af dem dyrt

- Det er en tragisk historie, men den udpensler jo ret godt, hvad der sker.

- Middelklassen i f.ex. Irak ønsker et bedre liv og bliver solgt en drøm om Europa af menneskesmuglere.

Rigtige flygtninge rådner i flygtningelejre

- De er ikke flygtninge; de er migranter. De virkelige flygtninge ser vi aldrig.

- De rådner op i flygtningelejre, medens vi bruger en masse ressourcer på at hjælpe den mellemøstlige middelklasse, som jo er dem, der burde arbejde for, at skabe nogle bedre samfund i deres hjemlande.

Glad syrer: Pakkerejse til EU for 4000 dollars

Sådan skriver Kent M. i en af de mest populære af de 251 kommentarer, der er er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om en irakisk familie på fem, der ifølge DR Nyheder solgte huset i Erbil og betalte en 'rejseagent' 130.000 kr. for flyrejser, visum til Belarus og transport til grænsen mod Polen/EU.

For familien var blandt de cirka 400, der efter nogle kolde nætter i skovene i grænselandet mellem Belarus og Polen rejste hjem igen i sidste uge.

Løsning: EU tager 2000 migranter

Her ankommer irakerne til Erbil efter den forgæves og meget bekostelige rejse til EUs grænse. Foto: Ahmad Al-Rubaye / AFP / Ritzau Scanpix

Godt de er tilbage

Og Kent er ikke den eneste, der gyser over historien, men Flemming J kan alligevel se noget positivt:

- Det er jo skrækkeligt for den famile.

- Så godt de er tilbage og kan fortælle de andre, at de kan spare turen og blive hjemme og være med til at genopbygge deres land i stedet for at flygte, skriver Flemming J og Anders J - der også ligger højt på likes-listen hos DR - glæder sig over, at 15.000 polske soldater og et ret så samlet EU stod fast, da familien sammen med flere tusinde andre migranter, forsøgte at krydse grænsen:

-Jeg syntes vi skylder Polen en stor tak for en fantastisk indsats.

- Dejligt at de kan holde de kapitalstærke drømmere væk, skriver Anders, mens Morten B. slet ikke kan forstå, at EU ikke kan rumme folk, der vil give deres børn et bedre liv:

Definitionen på smålighed

- Det mest deprimerende ved denne historien, er at læse kommentarfeltet.

- Hvor er det trist, at vores land af priviligerede, ikke kan lade en eneste chance gå fra sig til at eksponere sin manglende empati og menneskeforagt.

- Det er selve definitionen på smålighed, skriver Morten, men hvad tænker du?