Tragisk: Kan klappe helt sammen

23.897 læsere har svaret på spørgsmål om den næste elregning. 12 procent svarer, at de ikke kan betale. Gasregningerne truer også og cheføkonom forudser, at folk må gå fra hus og hjem

- Det er tragisk for de familier, der ikke kan betale deres regninger, men det er også et problem for samfundet som helhed.

- Tusindvis af menneskers privatforbrug er i fare for at klappe helt sammen, fordi de må bruge så mange penge på gasregningen.

- Det vil skade hele økonomien.

Elregning på 30.600 kr.: Nægter at betale

Hver tiende kan ikke betale

Sådan siger cheføkonom Palle Sørensen fra Nykredit til Politiken.dk om de 35.000 kroner familier med gasfyr nok skal regne med at betale ekstra i løbet af vinteren - og de 12.700 kroner almindelige familier ifølge Nukredit skal regne med at bruge ekstra på el.

Må gå fra hus og hjem

Cheføkononomen bruger ordet 'tragisk',fordi han mener, at der er grænser for, hvor meget man kan skrue ned for energiforbruget, og forudser, derfor at folk - der selv om de gør alt, hvad de kan - pga de store ekstraregninger - må gå fra hus og hjem.

Har ikke råd: Nu er de vrede

Mere end 23.000 læsere har svaret på spørgsmål om deres næste elregning - og 2823 af dem, svarende til 12 procent, svarer at de ikke har penge til at betale den. I Leipzig demonstrerede tusindvis af pressede tyskere mandag aften mod høje energipriser. I lørdags var der en tilsvarende demo i Prag, hvor 70.000 mennesker gik på gaden.

Frygter voldsom uro

Mere end 179.000 briter har tilmeldt sig protestaktionen 'Dont pay', der i al sin gribende enkelthed er et forsøg på at gøre politikerne opmærksom på, at situationen er kritisk. Til BT siger Marlene Wind, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, at EU frygter demonstrationerne:

- Man er virkelig, virkelig bekymret for, at folk går på gaden på den her måde. Der er en frygt for, at energipriserne udløser så voldsom uro, at det kan vælte regeringer, siger professoren, der også peger på at opbakningen til Ukraine og sanktionerne mod Rusland kan smuldre, men hvad tænker du?

