Tre argumenter mod køkken-komfuret

Jo mindre mad du laver på dit eget komfur, jo mere går du ud og spiser, og det mener Peter er godt for dansk økonomi, miljøet - og for danske familiers stressniveau. Har han ret?

- Nystartede restauratører har det svært med nul finansiering fra bankerne, og branchen lider generelt. 4 restauranter ud af 10, nærmer sig konkurs.

- Er det så ikke på tide, at træde til som ny erhvervsminister og hjælpe denne omfattende branche, som beskæftiger 100.633 mennesker årligt med 17.455 restauranter på landsplan og omsætter årligt for 46 mia. kr. (2018 nøgletal).

Værdsæt de mange jobs

Sådan indleder Peter J et åbent brev til Simon Kollerup, erhvervsminister, et brev han sender via nationen!

Peter håber nemlig, at hans budskab kan være med til at sikre, at flere i restaurationsbranchen overlever, flere turister vil besøge danmark, at flere vil finde jobs i Danmark, og at flere vil gøre noget godt for miljøet. Og ikke mindst at familierne i Danmark kan stresse lidt af. Og han satser altså på, at den nye erhvervsminister læser med. Brevet fortsætter nemlig således:

- Skal regeringen ikke værdsætte de mange jobs og ansættelser, som denne branche sikrer for de mange mennesker, her i blandt unge og studerende, som sikrer både hverdag og studier.

Sørgeligt at branchen er på fallittens rand

- Vi kunder har et stort udvalg af restauranter at vælge imellem, så det er sørgeligt at konstatere, at branchen arbejder på fallittens rand uden hjælp fra regering og folketing.

- Det er regeringen, folketinget og reglerne, der er med til at kriminalisere branchen, ikke omvendt, med de hårde, urimelige og ufleksible regler, som nedbryder og stresser.

- Politikerne burde forstå, at der skal nye boller på suppen med en momsnedsættelse til f.eks. 7% på regningen for maden, som er løntung, og f.eks. 20% på alkohol, som bare serveres, så branchen kan stabiliseres og skabe flere arbejdspladser.

Flere penge, bedre miljø, mindre stress

- Den øgede omsætning vil hurtigt kompensere for momsnedsættelsen. Dette vil også gavne miljøet, da langt flere vil spise ude, og det er mere økonomisk og miljørigtigt for Danmark, da man undgår at starte tusinde vis af komfurer op i køkkenerne hver dag.

- Samtidig vil det afstresse familien Danmark, som bude være det vigtigste punkt for enhver regering.

- Branchen har fortjent at komme på fode igen via nemmere arbejdsvilkår, så få nu gjort noget ved sagen.

- Vores nabolande har allerede vist vejen, så hvor svært kan det være.

- Jeg vedlægger derfor momskortet for Europa (se dent nedenfor), så du kan se, hvor mange af vore nabolande, der er overgået til differentieret moms, bl.a. Sverige, Finland, Holland samt Polen, og det har de gjort, fordi det var en god og bæredygtig idé, skriver Peter, men hvad tænker du?